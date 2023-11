Gema Montecatini-Caffè Toscano Pielle 91-76. Seconda sconfitta consecutiva per i biancoblu

Il numero 99 della Pielle, Matteo Laganà (foto Bellaveglia)

La Caffè Toscano Pielle inciampa sul parquet di Montecatini, accusando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Omegna: al Pala Terme finisce 91-76 in favore dei padroni di casa

La Caffè Toscano Pielle inciampa sul parquet di Montecatini, accusando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Omegna: al Pala Terme finisce 91-76 in favore dei padroni di casa, bravissimi a trasformare in oro quasi tutti i 12 secondi possessi concessi dalla Pielle.

Il primo tempo se ne va a suon di botta e risposta e in sostanziale equilibrio (19 pari al 10’ e 45-42 alla pausa lunga). La Pielle, orfana di Mateo Chiarini out per un attacco febbrile, gioca una buona pallacanestro ma soffre la vivacità del roster termale negli uno contro uno fronte e spalle a canestro. Nel terzo quarto la Gema getta le basi per la fuga, ma in apertura di quarto periodo la Caffè Toscano torna a meno -4 (69-65) senza, però, mordere la giugulare avversaria. Montecatini riscappa e stavolta in maniera definita grazie al talento dei vari Di Pizzo, Passoni, Mastrangelo e Dell’Anna.

Gema Montecatini-Caffè Toscano Pielle Livorno: 91-76

GEMA: Angelucci ne, Mazzantini ne, Savoldelli 14, Di Pizzo 17, Korsunov 2, Mastrangelo 20, Passoni 14, Dell’Anna 6, Pirani 11, Corgnati 7, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

CAFFÈ TOSCANO: Pagani 1, Laganà 10, Rubbini 14, Lo Biondo 12, Manna, Dadomo ne, Baggiani ne, Gamba ne, Ferraro 17, Campori 6, Diouf 16. All. Cardani.

Arbitri: Mammoli e Ricci di Perugia

Parziali: 19-19, 26-23, 24-18, 22-16

Condividi:

Riproduzione riservata ©