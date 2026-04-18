Libertas da battaglia: rimonta, controllo e colpo esterno a Mestre (82-90)

FOTO LIBERTAS

Gli amaranto vanno sotto in avvio, ribaltano tutto nel secondo quarto e poi respingono ogni tentativo di rientro dei veneti: protagonisti Woodson, Tiby e Filloy in un successo pesante per 82-90

Una partita vera, sporca, intensa (clicca qui per il tabellino finale). Di quelle che raccontano una stagione e misurano il carattere di una squadra. La Libertas Livorno cade, si rialza, stringe i denti e colpisce nel momento giusto, trasformando una serata complicata in una vittoria di forza e personalità sul campo di Mestre. Un successo costruito con pazienza, talento e sangue freddo, che vale tanto nel cammino amaranto.

L’avvio è tutto di marca veneta: data-end=”748″>Stewart Jr e Penna guidano il primo allungo, mentre la Libertas fatica a trovare ritmo e scivola fino al -9. A tenere in piedi gli amaranto è subito Woodson, che accende l’attacco e prova a ricucire. Non basta però per evitare un primo quarto chiuso sotto 26-17, con Parravicini protagonista per i padroni di casa.

Ma è nel secondo periodo che cambia la storia. La Libertas alza l’intensità, difende meglio e trova continuità offensiva: Tiby si guadagna viaggi preziosi in lunetta, mentre Filloy e ancora Woodson iniziano a colpire con regolarità. Il sorpasso arriva proprio con una giocata dell’americano (30-32), poi Livorno prende fiducia e allunga fino al +8 (35-43), chiudendo avanti all’intervallo sul 39-45.

Al rientro in campo la Libertas dimostra maturità. La tripla di Woodson apre il terzo quarto, ma Mestre non molla e con Knight e Bechi torna a farsi sotto fino al -3. È il momento più delicato, quello in cui la partita può girare. E invece Livorno risponde da squadra vera: Tozzi dà energia, Tiby piazza la giocata pesante da tre punti e ristabilisce le distanze, mentre la difesa torna a fare la differenza. Alla terza sirena il vantaggio è solido: 58-66.

L’ultimo quarto è una prova di gestione e nervi. La Libertas scappa ancora con Tiby, che firma anche il +12 dalla lunetta, ma Mestre non si arrende: Giordano, Aromando e Galmarini riportano i veneti fino al -6, riaprendo tutto a pochi minuti dalla fine.

Quando la palla pesa di più, però, gli amaranto non tremano. Filloy segna una tripla pesantissima, Penna risponde da lontano e sotto canestro arriva anche la schiacciata di Possamai a chiudere i conti. Nel finale Knight prova l’ultimo sussulto, ma è troppo tardi.

Finisce 82-90: la Libertas espugna Mestre con autorità, dimostrando carattere, profondità e la capacità di vincere anche nelle serate più dure. Una vittoria da squadra vera, con un super Woodson autore di una prova da 28 punti.

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