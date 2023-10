Ghiviborgo – Us Livorno 1915 0-1. Luis Henrique regala i tre punti agli amaranto

Terzo successo consecutivo per Luci e compagni che espugnano il Carraia grazie ad un guizzo dell'attaccante brasiliano. Bene l'autore del gol vittoria e Brenna, sottotono Giordani e Cori

di Lorenzo Evola

Altro giro, altra vittoria. Gli amaranto tornano a casa con il bottino pieno dalla trasferta in quel di Ghivizzano grazie a un gol di Luis Henrique (al debutto) nella ripresa. Prestazione tutt’altro che indimenticabile degli uomini di Favarin, disinnescati per gran parte della gara da un buon Ghiviborgo, ma in grado di mantenere la porta inviolata per la prima volta in stagione. Tre punti che consentono ai labronici di mantenere ben salda la vetta della calssifica, in vista dell’impegno casalingo di domenica prossima contro il Tau.

È una prima frazione a dir poco bloccata quella vista al Carraia. Gli uomini di Favarin soffrono fin da subito la verve dei biancorossi di Lelli e faticano a proporsi dalle parti di un Becchi praticamente mai chiamato in causa. Padroni di casa ben più a loro agio nel sintetico di Ghivizzano, con Petronelli che sfiora il vantaggio intorno alla mezz’ora con una rasoiata da fuori area che termina di poco a lato della porta difesa da Albieri. Per Luci e compagni sono due gli highlights dei primi 45’: un contatto dubbio ai danni di Bellini in area (sul quale sorvola il direttore di gara) e un colpo di testa di Brenna da ottima posizione sugli sviluppi di un corner, fuori però dallo specchio della porta. Troppo poco rispetto alla versione scintillante ammirata in questo avvio di campionato dagli amaranto.

Nella ripresa non cambia il copione del match, con un Livorno che si aggrappa alle giocate di Cesarini (quest’oggi non troppo brillante al pari di Cori e Giordani), senza però produrre reali occasioni da gol. Ghiviborgo che si difende con ordine ma peccando di precisione negli ultimi venti metri. Favarin decide allora di mischiare le carte, inserendo Luis Henrique (oggetto misterioso fino ad oggi) al posto di un acciaccato Giordani, un’intuizione che si rivelerà vincente. Perchè sarà proprio il centravanti brasiliano – ad un quarto d’ora dalla fine – a timbrare il cartellino all’esordio, approfittando di una dormita della retroguardia di casa per battere Becchi in uscita con un tocco morbido di testa. Il Ghiviborgo subisce il contraccolpo e prova una reazione in extremis, ma non c’è più niente da fare. Una vittoria sporca – ottenuta in un campo tutt’altro che scontato – di quelle che certificano la forza (anche mentale) di un gruppo armato di tutti i mezzi necessari a lottare per la vetta della graduatoria.

Le pagelle:

Albieri 6: Praticamente inoperoso, se non in occasione di qualche uscita alta.

Nizzoli 6: Petronelli gli crea qualche grattacapo, ma non disdegna sulla destra. Prestazione sufficiente.

Brenna 6.5: Sua l’occasione migliore nel primo tempo, ma non riesce a trovare la porta con un colpo di testa da buona posizione. Là dietro non rischia granchè.

Ronchi 6: Fa buona guardia in insieme a Brenna nelle rare sortite offensive dei biancorossi.

Brisciani 6: Spinge meno del solito, badando più a contenere sulla sua corsia di competenza. Si limita al compitino e per oggi va bene così.

Bellini 6: Uno dei pochi positivi nel primo tempo, attivo anche nei secondi 45’, quando serve Cesarini che spreca da posizione invitante (dal 78’ Palma sv).

Luci 5.5: Un po’ in difficoltà quest’oggi il capitano labronico, soffoca dal ritmo forsennato dei più giovani dirimpettai lucchesi. Cresce alla distanza, fino alla sostituzione (dal 78’ Caponi sv).

Ferraro 5.5: Esordio non trascendentale quello della giovane quota amaranto, non lo si nota più di tanto all’interno della manovra in fase offensiva (dal 74’ Nardi 6: Meglio rispetto a Ferraro, gestisce bene alcuni palloni nel finale e prova a sorprendere Becchi in extremis).

Cesarini 6: Non nella sua versione migliore, ma è dal mago che partono le (poche) occasioni da gol degli uomini di Favarin. L’imprecisione al momento del tiro viene compensata da sponde, tocchi intelligenti e falli subiti durante tutto l’arco del match (dal 91’ Bassini sv).

Giordani 5.5: Prova opaca come quella dei suoi compagni di reparto. Esce per infortunio, l’auspicio è che non sia niente di grave (dal 67’ Luis Henrique 7: Uomo della Provvidenza del pomeriggio amaranto. Regala i tre punti ai suoi con un gol di astuzia, approfittando di una dormita della retroguardia di Lelli).

Cori 5.5: Fa a sportellate là davanti, senza grossi risultati. Prova la soluzione da fuori area ma spara a salve, in generale non rappresenta una minaccia per i difensori biancorossi.

Favarin 6: Esce con i tre punti da un campo storicamente complicato, ma fino al gol di Henrique i suoi ragazzi non convincono e subiscono il maggior dinamismo dei lucchesi. Note positive: il primo clean sheet stagionale e l’intuizione Henrique, che si rivelerà vincente.

Le formazioni ufficiali:

Ghiviborgo (4-3-3): Becchi; Turini, Vecchi, Sanzone, P. Carcani; Nottoli, Campani, Signorini; Petronelli, T. Carcani, Lepri.

Livorno (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani; Bellini (dal 78′ Palma), Luci (dal 78′ Caponi), Ferraro (dal 74′ Nardi); Cesarini (dal 91′ Bassini); Giordani (dal 67′ Luis Henrique), Cori.

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Carraia. Luis Henrique regala i tre punti agli uomini di Favarin con un gol di rapina nella ripresa. Primo clean sheet stagionale per gli amaranto che consolidano la prima posizione in classifica 95' Ultimi istanti di partita, il Ghiviborgo prova gli ultimi assalti 91' Dentro Bassini per Cesarini 90' A terra Cori, di nuovo sanitari in campo 88' Ci prova Giannini, tentativo che si spegne sul fondo 86' Sinistro di Cesarini, palla larga 84' Tocco velenoso di Nardi, risponde presente Becchi 81' Carcani ci prova di testa, palla oltre il montante 80' Sinistro dalla distanza di Cori, palla in curva 73' GOOOL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO LUIS HENRIQUE! Il brasiliano, appena entrato, approfitta di una disattenzione della retroguardia lucchese, e batte Becchi in uscita con un tocco di testa. Amaranto in vantaggio 70' Crampi anche per Ferraro, gioco spezzettato 67' Non ce la fa Giordani, dentro Luis Henrique 65' Giordani a terra, sanitari in campo 61' Cesarini sciupa un’ottima occasione con un appoggio fuori misura per Ferraro 58' Cesarini prova l’affondo, palla deviata in corner 56' Esce Petronelli ed entra Orlandi tra le file dei padroni di casa 54' Ammonito anche Campani 49' Bella giocata di Ferraro sulla trequarti, punizione da posizione interessante per gli amaranto 47' Guizzo di Bellini che serve Cesarini, il numero 9 amaranto spara alto da buona posizione 46' Nessun cambio da entrambe le parti Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Carraia. Risultato che non si sblocca, poche le occasioni da gol da entrambe le parti. 46' Ultimi scampoli di primo tempo al Carraia 45' Stacco di Giordani, palla alta 42' Bello scambio tra Cori e Cesarini, con quest’ultimo che non riesce a trovare la deviazione vincente sotto porta 40' Lepri calcia a botta sicura dal limite dell’area, blocca senza problemi Albieri 37' Luci lancia per Giordani, si rifugia in corner la retroguardia di casa 35' Destro di Petronelli da fuori area, palla che sfiora il palo alla destra di Albieri 33' Ammonito Sanzone per un fallo su Luci 30' Altra punizione guadagnata da Cesarini, provano ad affacciarsi dalle parti di Becchi gli uomini di Favarin 24' Ammonito anche Bellini tra le file degli amaranto 21' Bellini viene steso in area, l’arbitro fa cenno di proseguire 18' Giallo anche per Brenna, autore di un intervento in ritardo in mediana 15' Colpo di testa di Brenna sugli sviluppi di un corner, palla alta di poco 13' Fallo di Cori, punizione per il Ghiviborgo 10' Ritmi blandi in questo avvio, provano a scuotersi i biancorossi che conquistano un corner 7' Ammonito Giordani in seguito ad un parapiglia nei pressi della panchina dei padroni di casa 4' Cesarini subisce una trattenuta, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio del match!

Condividi: