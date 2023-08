Già aperte le iscrizioni “Benetti Livorno Half Marathon”

L’appuntamento è per il 12 novembre secondo una formula consolidata che affianca alla gara individuale anche la mezzamaratona a staffetta, non competitiva a coppie, e la anche la Stralivorno non agonistica di 7,8 km

A poco meno di 4 messi dalla sua disputa, la “Benetti Livorno Half Marathon” è già in piena operatività. Per gli organizzatori, archiviate con successo le prove come la Cronoscalata del Castellaccio e la Correre a Castellina che sono il tradizionale antipasto per la mezza autunnale, il lavoro ferve per allestire la sesta edizione della classica toscana, che a dispetto della giovane età è una delle 21,097 km più radicate nel panorama nazionale, considerando la storia ultradecennale della maratona livornese da cui la gara è emanata.

L’appuntamento è per il 12 novembre secondo una formula consolidata che affianca alla gara individuale anche la mezzamaratona a staffetta, non competitiva a coppie, e la anche la Stralivorno non agonistica di 7,8 km.

Queste settimane sono utili anche per rivedere il tracciato, che di regola non cambierà rispetto al passato prevedendo il passaggio davanti ai principali monumenti della città, all’intero della prestigiosa Accademia Navale e del Cantiere Benetti.

L’epicentro della corsa sarà sempre nella zona degli impianti sportivi di Via Allende, con il ritiro di pettorali e pacchi gara presso il Palazzetto dello Sport “Cosmelli”. Lo start verrà dato alle ore 9:00 per tutte le prove. Già aperte le iscrizioni alla gara al costo di 30 euro e la quota non cambierà fino al 9 novembre.

Per le altre prove il prezzo è di 30 euro per la staffetta e 10 euro per la Stralivorno, con termine a 15 minuti dal via.

A tutti i partecipanti della “Benetti Livorno Half Marathon” un ricco pacco gara con accappatoio e telo-mare, che verrà consegnato dietro la restituzione del chip.

Ai partecipanti alla staffetta pacco gara con gilet tecnico.

Per la Stralivorno pacco gara e t-shirt.

La manifestazione è valida per il Criterium Podistico Toscano e come sempre si avvia ad essere una delle mezze più frequentate del panorama nazionale, considerando già le numerose adesioni arrivate.

Per informazioni:

per il Comitato Organizzatore

il Responsabile Tecnico

Franco Meini

338.9563043

A.S.D. LIVORNOMARATHON

Viale Carducci, 93

57122 – Livorno

Telef. 0586-428316

Fax 0586-440707

www.maratonadilivorno.it

[email protected]

Condividi: