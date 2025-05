Giannone riconfermato alla guida del Coni livornese

"Felice di questa riconferma dettata soprattutto dalla volontà espressa dalle tantissime società sportive della nostra provincia, che ringrazio"

Giovanni Giannone è stato riconfermato delegato provinciale del Coni per il prossimo quadriennio olimpico 2024/2028. Nei giorni scorsi a seguito della presentazione delle candidature sostenute dalle Società Sportive di tutta la provincia, il presidente regionale Cardullo, riconfermato alla guida del Comitato Regionale Coni ha conferito tale mandato.

Continua così la guida da parte di Giannone del Coni livornese dopo la scomparsa di Gino Calderini. “Sono felice di questa riconferma – commenta Giannone – dettata soprattutto dalla volontà espressa dalle tantissime società sportive della nostra provincia, che ringrazio, in una fase difficile dello sport sia per l’abbassamento della partecipazione dei giovani alle attività sportive, sia per i problemi legati all’applicazione della riforma dello sport e alla vetustà di tantissimi impianti sportivi sulla nostra provincia. L’impegno per il prossimo quadriennio sarà proprio su questi temi cercando di stare molti vicini alle tante società sportive, alle federazioni, agli enti di promozione sportiva per una sempre maggiore diffusione dello sport a tutti i livelli. Già prossimamente saremo molto impegnati sul fronte degli sport dell’acqua, durante la Biennale, e successivamente con l’oramai classica Notte Bianca dello Sport”.

