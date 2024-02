Giocagin 2024, applausi per la due giorni dedicata allo sport

Sono stati 600 gli sportivi che si sono esibiti tra Livorno e Rosignano in tantissime discipline diverse. Dal “Signore degli Anelli” Vittorio Valvo, alle esibizioni di gruppo delle società presenti, a trionfare come sempre è stato lo sport

Non è semplice racchiudere in poche parole cos’è stato il Giocagin 2024. La due giorni organizzata dal Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp è stata un vero e proprio successo in termini di atleti e di pubblico. Sono stati 600 gli sportivi che si sono esibiti tra Livorno e Rosignano in tantissime discipline diverse. Dal “Signore degli Anelli” Vittorio Valvo, che ancora una volta ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua routine di esercizi ed evoluzioni a mezz’aria, alle esibizioni di gruppo delle società presenti, a trionfare come sempre è stato lo sport come movimento sostenibile che include e abbraccia tutti, dai più piccoli ai più grandi, senza fare nessuna distinzione.

«Ancora una volta il Giocagin si è dimostrato l’emblema dei nostri principi sportivi, di come immaginiamo e vogliamo intendere lo sport per tutti, commenta Daniele Bartolozzi presidente del Comitato Terre Etrusco Labroniche, a seguito della due giorni che ha visto impegnati molti sportivi/e di ogni età e di molte discipline. Questo dimostra ancora una volta che la nostra attenzione deve essere rivolta a quella fetta di popolazione che desidera far parte del mondo sportivo in maniera alternativa rispetto alle competizioni agonistiche. Ringrazio a nome del gruppo dirigente UISP tutte le persone che hanno aderito e reso fattibile l’evento; sportivi, società e persone comuni che si sono messe a disposizione per vivere con tutti noi questa fantastica iniziativa per la cittadinanza».

«Siamo molto soddisfatti, aggiunge Ilaria Stefanini, responsabile Grandi eventi Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche – Nonostante in questo periodo le società sportive abbiano tantissimi impegni concomitanti, aver visto esibirsi così tanti sportivi tra Livorno e Rosignano è sicuramente qualcosa che ci riempie di grande gioia. Anche quest’anno il Giocagin ha dimostrato come si possa fare sport a tutte le età, con gli atleti protagonisti che andavano dai 3 ai 90 anni».

Al Giocagin a Rosignano hanno partecipato le seguenti società: Centro Uisp Rosignano, Ginnastica Rosignano, Uisport ’92 – Passi d’autore, Efesto e Afa. Mentre ecco chi si è esibito dentro la palestra della piscina La Bastia a Livorno: La Cigna Gymnasium, Marina Filippi, Mythos, La Pira, Balli di gruppo Uisp e Vittorio Valvo.

