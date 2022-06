Giochi del Mediterraneo: 8 atleti della nostra provincia in maglia azzurra

Avranno luogo dal 26 giugno al 5 luglio i XIX Giochi del Mediterraneo che si svolgeranno a Orano in Algeria dove la nostra provincia sarà ben rappresentata con ben otto atleti.

Olga Calissi ed Edoardo Luperi nella scherma, Salvatore Esposito da Piombino nei pesi, Sara Franceschi nel nuoto, Simone Iannattoni nella lotta, Sara Madera nel basket 3vs3, Jacopo Quaratesi nell’atletica leggera, Niagol Ivanov Stoyanov nel tennis tavolo. Insieme a loro saranno presenti Stefano Franceschi e Fabrizio Mori come tecnici azzurri.

Presenti anche Diego Aldo Pettirossi che gareggia per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno e Claudia Coslovich, responsabile area tecnica della medesima società, Nicola Vizzoni, finanziere indimenticabile lanciatore cresciuto nell’Atletica Livorno e oggi tecnico federale.

“Una bella presenza – afferma Giovanni Giannone, nella foto – che come sempre dimostra le forti radici di un movimento sportivo importante nella nostra provincia, con atleti che sanno rappresentare l’azzurro e il nostro territorio nel migliore dei modi e che dovranno essere da esempio ai tanti giovani che fanno sport”.

