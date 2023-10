Giulia Aringhieri è sul tetto d’Europa con la nazionale di sitting volley

In foto Gilia Aringhieri con la coppa e il titolo di campionessa d'Europa in mano. Nelle altre immagini i festeggiamenti di gruppo del team vincente che ha battuto la Slovenia per 3 a 1

"Dedico questa vittoria alla mia famiglia ma soprattutto a mio figlio Andrea che era sugli spalti a fare il tifo per me". L'atleta livornese, classe 1987, si è laureata campionessa d'Europa battendo con il team azzurro la nazionale della Slovenia per 3 a 1 nella finale per il titolo. E con questa vittoria volerà direttamente ai giochi Paralimpici di Parigi 2024

di Giacomo Niccolini

Gioia infinita. Arrivare sul tetto d’Europa e sentirsi un gigante. Guardare la strada alle tue spalle che sembrava infinita e chiedersi “è un sogno o è tutto vero?”. Sì, è tutto vero. Sei campionessa d’Europa. La livornese Giulia Aringhieri, classe 1987, si è messa così in testa l’alloro del titolo europeo con la nazionale azzurra femminile di sitting volley vincendo per 3 set a 1 la finale del campionato continentale che si è svolto in questi giorni a Caorle (Venezia). L’atleta labronica, già nel giro azzurro da tempo, ha toccato quindi il cielo con un dito con questa affermazione che la vede proiettata tra le migliori d’Europa. Un titolo sudato e guadagnato fino all’ultimo punto. E con questa vittoria Giulia, e tutto il team dell’Italvolley, strappa di diritto il pass per i giochi Paralimpici di Parigi del 2024. Mica male. Mica male davvero. E ancora complimenti alla nostra concittadina che porta ancora una volta il nome di Livorno in alto in campo internazionale.

“Che emozione, che emozione”. Risponde così al telefono la campionessa intorno alle 22 alla telefonata di QuiLivorno.it. Sullo sfondo i cori delle compagne, suona ancora l’inno nazionale al ristornate che le accoglie trionfanti. “Abbiamo vinto davanti a un grande pubblico – continua Aringhieri – Giocare in casa la finale europea per noi ha voluto dire molto. Sono entrata in campo a partita in corsa e ho dato tutta me stessa dando un grande contributo al match. Ho offerto una prova di orgoglio e di carattere. Sì, volevamo questo titolo a tutti i costi davanti al nostro pubblico e lo abbiamo ottenuto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e che oggi era qui per sostenermi: mio marito Marco e mio figlio Andrea che era sugli spalti a tifare per la sua mamma sventolando la bandiera tricolore. Sono davvero felice. E ora? Adesso facciamo le valige per Parigi. Per me sarà la seconda partecipazione alle Paralimpiadi dopo quelle di Tokyo nel 2021 e contemporaneamente festeggio il mio primo titolo europeo”.

LE 14 AZZURRE- Giulia Aringhieri, Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli ed Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa Asd); Flavia Barigelli (Asd Astrolabio 2000); Raffaela Battaglia (Pallavolo Raffaele Battaglia); Silvia Biasi (Volley Codognè); Francesca Bosio (Argentario Calisio Volley); Anna Ceccon e Asia Sarzi Amadè (Giocoparma Asd); Sara Desini (Pallavolo Olbia); Alessandra Moggio (Nola Città dei Gigli); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena).

STAFF- Amauri Ribeiro (allenatore), Emanuele Fracascia (assistente allenatore), Emanuela Longa (medico), Mattia Pastorelli (fisioterapista), Glauco Ranocchi (preparatore fisico), Matteo Gabiano (psicologo), Elva De Sanctis (team manager) e Guido Pasciari (capo delegazione).

