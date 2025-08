Giulia Aringhieri sul tetto d’Europa: l’Italia del sitting volley è campione continentale

C’è anche un po’ di Livorno nell’impresa storica della Nazionale femminile di sitting volley, fresca campionessa d’Europa. A Gyor, in Ungheria, l’Italia ha infatti conquistato il secondo titolo continentale consecutivo battendo in finale l’Olanda con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-14). Tra le protagoniste di questo trionfo c’è anche Giulia Aringhieri, livornese doc, che con orgoglio ha indossato la maglia azzurra contribuendo al cammino perfetto delle ragazze guidate dal ct Pasquale D’Aniello.

Per Giulia, che da anni si distingue nel panorama nazionale del sitting volley, si tratta di un risultato che corona mesi di preparazione e sacrificio. La nazionale italiana ha letteralmente dominato la competizione: sette vittorie su sette incontri e nessun set perso. Un percorso straordinario iniziato con la fase a gironi e proseguito con i successi su Ungheria (quarti), Ucraina (semifinale) e, infine, l’Olanda in una finale mai davvero in discussione.

Un match che ha visto l’Italia imporsi fin dai primi scambi grazie a un servizio efficace, una difesa solida e un’intesa perfetta tra le atlete. Ogni componente della squadra ha dato il proprio contributo, e anche Aringhieri ha fatto sentire la sua presenza in un gruppo che ha dimostrato qualità tecniche e coesione fuori dal comune.

Questo secondo oro europeo, dopo quello conquistato nel 2023 a Caorle, consolida il dominio delle azzurre a livello continentale, che possono ora vantare quattro podi consecutivi: argento nel 2019 e 2021, oro nel 2023 e 2025.

Grande festa dunque per lo sport paralimpico italiano, e motivo di orgoglio per Livorno che, grazie a Giulia Aringhieri, entra a pieno titolo tra le capitali del sitting volley europeo.

