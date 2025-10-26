Givova Scafati-Bi.Emme Service Libertas 92-82. La LL rimonta dal -17 al -3, ma non basta

La Libertas Livorno non si arrende mai. Sul parquet di Scafati, sotto di 17 punti, gli amaranto reagiscono con un ultimo quarto spettacolare, risalendo fino al -3 e dimostrando che il cuore può contare quanto i canestri (clicca qui per il tabellino finale).

Brutta partenza per gli amaranto: la Givova Scafati scappa subito con triple precise di Walker, Allen e Mollura e chiude il primo quarto 27-18. Livorno prova a reagire con Tiby e Possamai, ma le troppe palle perse e qualche ritardo difensivo lasciano agli avversari spazio per costruire il vantaggio.

Nel secondo quarto, nonostante qualche lampo individuale di Woodson, Valentini e Tozzi, la squadra di coach Diana fatica a contenere l’onda offensiva di Scafati, che mantiene percentuali altissime dall’arco e chiude il primo tempo 52-39.

Il terzo quarto sembra consegnare la partita ai padroni di casa: 75-58. Ma è nell’ultimo periodo che gli amaranto scrivono le pagine più emozionanti della serata. Con un break da 17-3, la Libertas ribalta momentaneamente l’inerzia della partita, riducendo lo svantaggio da -17 a -3 grazie a Woodson, Tozzi, Piccoli, Tiby e Valentini. Il pubblico respira con loro, la speranza è viva, e la partita sembra poter cambiare volto.

Alla fine però, la precisione e l’esperienza di Scafati prevalgono: Mascolo, Caroti e Pullazi ristabiliscono il margine e, con la tripla decisiva di Caroti, chiudono il match sul 92-82. Una sconfitta che brucia, ma che lascia la sensazione di una squadra che non ha mai mollato, capace di lottare fino all’ultimo secondo.

La Libertas Livorno torna a casa a mani vuote, ma con la testa alta: perché a volte, il segno più importante non è sul tabellone, ma nel cuore di chi non smette di crederci. Miglior realizzatore Tiby con 21 punti e miglior rimbalzista Piccoli con 9 rimbalzi.

Finale: Givova Scafati 92 – Bi.Emme Service Libertas Livorno 82.

Pre-partita (di Alessio Ramagli) – La Libertas è attesa da una sfida di alta classifica sul parquet della Givova Scafati, una delle formazioni più accreditate al salto di categoria.

Gli amaranto, ancora privi di Isotta, si presentano al big match del PalaMangano forti della sofferta ma pesantissima vittoria casalinga contro Bergamo.

Dopo una gara che, come ha sottolineato coach Diana nel post partita, “non ci può lasciare contenti”, i livornesi dovranno essere bravi a mostrare la loro miglior versione, puntando su quell’aggressività difensiva e imprevedibilità offensiva che hanno caratterizzato questo dolce inizio di campionato.

Dall’altra parte c’è una Scafati solida e ambiziosa, che può contare su un roster di assoluto valore: dall’esperienza di uomini come Mollura (capitano a Trapani proprio con coach Diana) e Iannuzzi, alla grande qualità offensiva degli esterni.

I campani, reduci da un cambio di allenatore e da un profondo rinnovamento nel pacchetto lunghi – con l’arrivo dell’ex amaranto Italiano al posto di Bortolin – restano una squadra da prendere con le molle.

“Scafati è una squadra costruita per stare in alto, con questo come obiettivo dichiarato – avverte coach Diana – Hanno un roster importante, con grande fisicità nel reparto esterni. Dovremo essere bravi a pareggiare subito il loro livello di energia. Serviranno controllo, concentrazione e qualità per tutti i 40 minuti, consapevoli della forza dell’avversario. Con il cambio di roster hanno forse perso un po’di dimensione interna, ma con l’arrivo di Italiano hanno ritrovato un’impronta più perimetrale. Dovremo essere pronti ad adattarci e a cambiare pelle durante la partita, in base ai quintetti in campo”.

Capitolo Valentini, chiamato quest’anno a maggiori responsabilità: “Rispetto alla scorsa stagione riconosco di avere più responsabilità, e questo per un giocatore è il massimo: significa che compagni e allenatore si fidano di te”.

E sul suo avvio di stagione aggiunge: “So di non aver iniziato al meglio, ma piano piano sto uscendo fuori. Essendo una squadra nuova, serve tempo per trovare i giusti equilibri. Il bello è che ogni partita ha un protagonista diverso: probabilmente questa è la nostra forza. Che sia l’inizio di qualcosa di bello”.

Palla a due al PalaMangano domenica 26 ottobre alle 18.

