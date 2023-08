Gli amaranto nel girone E: tutti gli avversari dell’Us Livorno 1915

Un girone che non sarà di certo, come non lo è stato lo scorso anno, una passeggiata. Sono usciti i giorni della serie D e gli amaranto del presidente Esciua sono stati inseriti nel girone E. Campionato al via il 10 settembre

Andiamo a vedere come sarà composto: Aquila Montevarchi, Cenaia, Figline, Follonica Gavorrano, Ghiviborgo, Grosseto, Livorno, Mobilieri Ponsacco, Orvietana, Pianese, Poggibonsi, Real Querceta, San Donato Tavarnelle, Sangiovannese, Seravezza, Sporting Trestina, Tau Altopascio, Vivi Altotevere Sansepolcro.

Campionato al via il 10 settembre anche se la prima sfida ufficiale degli amaranto è già in calendario per sabato 2 settembre in Coppa Italia contro il Seravezza.

