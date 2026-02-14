Gli Arcieri Livornesi pronti alla sfida regionale, nazionale ed europea

Foto tratta dalla pagine FB Compagnia Arcieri Livornesi "Dino Sani"

Le prossime settimane si preannunciano intense e ricche di emozioni per la Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani”, attesa protagonista ai Campionati Regionali e ai Campionati Italiani Indoor di tiro con l’arco. Un doppio appuntamento che vedrà gli atleti labronici confrontarsi ai massimi livelli, tra conferme, esordi importanti e ambizioni di podio. Il 21 e 22 febbraio, a Fucecchio (FI), si disputerà il Campionato Regionale Indoor della Toscana. Nella divisione Arco Olimpico si erano qualificati tre atleti, ma uno di loro sarà assente per un motivo di grande prestigio: Davide De Giovanni (Juniores) non potrà partecipare perché impegnato nei Campionati Europei Indoor 2026 a Plovdiv in Bulgaria, dove rappresenterà l’Italia con la Nazionale Giovanile di Arco Ricurvo nella categoria Under 21. A difendere i colori livornesi nell’Arco Olimpico saranno dunque Anna Patti (Juniores), già terza di classe nella scorsa edizione, e Simone Caruso (Senior), alla sua prima esperienza nel Regionale Indoor e frutto di una costante crescita.

Nella divisione Arco Nudo si presenterà una squadra numerosa e competitiva: Tonio Mancino (Master), Riccardo Fiorani (Ragazzi), Michele Marchiò (Senior) e soprattutto Argene Santoni (Senior), grande protagonista nella passata edizione con tre titoli conquistati (classe, assoluti e classe a squadre) e un secondo posto negli assoluti a squadre. Santoni guiderà anche la squadra femminile Senior Arco Nudo insieme a Franca Bacherini ed Elita Giantotaro, con l’obiettivo di confermarsi ai vertici regionali. Tra i nomi di spicco non poteva mancare Matteo Panariello, nella categoria Visual Impaired 1, pronto a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Dal 26 febbraio al 1° marzo l’attenzione si sposterà alla Nuova Fiera di Roma, sede del Campionato Italiano Indoor.

Nella divisione Arco Ricurvo si sono qualificati Simone Caruso (Senior), al debutto ai Campionati Italiani; Davide De Giovanni (Juniores), terzo di classe nell’ultima edizione; Anna Patti (Juniores), anche lei terza di classe lo scorso anno; e Serio Vera Maria (Ragazzi), alla sua seconda esperienza tricolore. Per l’Arco Nudo scenderanno in pedana Argene Santoni (Senior), quarta di classe e nona assoluta nella passata edizione, e Riccardo Fiorani (Ragazzi), al suo primo Campionato Italiano Indoor. Due settimane decisive attendono dunque gli Arcieri Livornesi, chiamati a confermare il percorso di crescita degli ultimi anni. Tra giovani talenti in rampa di lancio e atleti già affermati, la società labronica si prepara a vivere un momento cruciale della stagione, con l’orgoglio di rappresentare Livorno sui palcoscenici più importanti del tiro con l’arco italiano ed europeo.

