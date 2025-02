Gli atleti della Zenith Livorno brillano ai Regionali di nuoto Fisdir

La delegazione Zenith era composta dai seguenti atleti: Martina Volpe, Sara Nannetti, Federico Bartorelli, Filippo De Martino, Luca Baffigi, Davide Simoni e Matteo Giari che si sono distinti brillantemente ognuno nelle proprie specialità e categorie

Domenica 9 febbraio si sono svolti nella piscina di San Casciano Val di Pesa i Campionati Regionali Fisdir (Federazione Italiana Sport Paraolimpici Intellettiva Relazionale).

Una rappresentativa di Zenith Livorno ha partecipato a questa importante manifestazione che vede gareggiare atleti con disabilità motorie, sensoriali e intellettivo-relazionali.

Come in ogni manifestazione sportiva in cui hanno gareggiato, tutti i ragazzi impegnati nelle competizioni hanno dato il meglio di sé ed ognuno di loro ha contribuito con il proprio entusiasmo a rendere speciale questa manifestazione.

Accompagnati dal tecnico Maria Rosa Passariello, il team ha conquistato una pioggia di titoli regionali e medaglie dimostrando ancora una volta che il lavoro svolto durante le sedute di allenamento sta andando nella direzione giusta sia a livello atletico, che a livello relazionale e di autonomia personale, traguardi quest’ultimi molto importanti.

I brillanti risultati ottenuti sono uno stimolo a proseguire con lo stesso impegno, impegno che coinvolge tutti: atleti, tecnici e genitori.

Al di là delle prestazioni comunque ottime per tutti, ancora una volta i ragazzi hanno dimostrato la loro voglia di fare sport e di mettersi in gioco senza risparmiarsi in vasca da veri campioni. Sono questi i valori dello sport che tutti gli atleti FISDIR hanno egregiamente incarnato.

Di seguito i risultati ottenuti da ogni singolo atleta divisi per categoria:

Categoria promozionale

Sara Nannetti Campione Regionale 25 Rana e seconda nei 25 Stile Libero

Luca Baffigi Campione Regionale nei 25 Stile Libero e quarto nei 25 Dorso

Matteo Giari Campione Regionale nei 25 Rana e secondo nei 25 Dorso

Martina Volpe seconda nei 25 Farfalla e

Categoria Agonistica

Davide Simoni Campione Regionale 50 Stile Libero e 100 Misti; secondo nei 50 Farfalla

Federico Bartorelli Campione Regionale 50 Dorso e secondo nei 50 Farfalla

Filippo De Martino secondo nei 50 Farfalla, secondo nei 50 Dorso e terzo nei 50 Stile Libero

