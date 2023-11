Gli atleti livornesi salgono sul podio ai Mondiali di Danze Latine

Una grande gioia e soddisfazione per ballerini e coreografi livornesi, e non solo, che in questa settimana sono stati protagonisti ai Mondiali di Danze Latine a nella città di Skopje, capitale della Macedonia del Nord (clicca sull’icona sopra al titolo per guardare i video delle due coreografie).

Un evento sportivo di rilevanza internazionale che ha visto la partecipazione di ben 23 atleti del nostro territorio impegnati nella sezione latin style show, selezionati per rappresentare l’Italia dalla Federazione Italiana Danza Sportiva e provenienti dalla collaborazione stretta e proficua di tre scuole di danza della provincia di Livorno e Pisa: Nina Dance Group (Livorno), Asd Sensazione di Movimento Danza e Fitness (Capannoli), Asd Dance Vision (Venturina).

Due i podi conquistati grazie ad altrettante coreografie un secondo posto con “Pinocchio” e una medaglia di bronzo con “La Sirenetta”, coreografie portate sul palco rispettivamente dal Platinum Team composto da Lisa Galli, Sara Citi, Alessandro Trivelli (Dance Vision), Martina Bernacchi, Gloria Cheli e Marta Minuti (Nina Dance Group di Livorno) che ha gareggiato nella categoria adult group e dal Superstar World Team, già campione del mondo nel 2022, e composto da Nicolas Morelli, Gaia Mugnaini, Giulia Agostini, Mariachiara Narri, Camilla Simoncini, Sara Turchi, Aurora Baroni, Sara Conti (Nina Dance Group di Livorno) , Matilde Zucchelli, Angelica Londi, Caterina Biagini, Martina Mariancini, Camilla Arcenni, Matilde Ciucci, Alberto Edo Zucchelli, Aurora Paoli (Nina Dance Group di Livorno) e Alice Filippi (Nina Dance Group di Livorno), nella categoria junior formation.

Un grande lavoro da parte dei coreografi Serena Sicilia, Giulia Gentile, Marco Salvadori e Federica Pupeschi che hanno permesso un successo internazionale strepitoso.

