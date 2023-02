Gli azzurri del basket stregano il PalaModì. Italia-Ucraina 85-75, è festa azzurra!

FOTO GIULIA BELLAVEGLIA

Sono passati 27 anni dall'ultima volta che le casacche azzurre hanno calcato un parquet labronico. E adesso è festa. Festa sugli spalti, festa in città. Festa sul campo per una nazionale che bagna d'azzurro Livorno. E adesso sì, si può tornare a sognare Basket City

di Giacomo Niccolini

Festa doveva essere e festa è stata. In ottomila, da ogni parte della Toscana e non solo, sono arrivati per applaudire l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco (clicca qui per la video-intervista del dopo partita). Sono passati 27 anni dall’ultima volta che le casacche azzurre hanno calcato un parquet labronico. E adesso è festa. Festa sugli spalti, festa in città. Festa sul campo, vada come vada.

“Livorno deve tornare ad avere una squadra in serie A”. È questo il commento di un “certo” Walter De Raffaele, livornesissimo bi-campione d’Italia con la Reyer Venezia che questo giovedì non ha resistito al richiamo dell’invito ufficiale per tornare a bordo campo a respirare il basket che conta nella sua Livorno. “A vedere questo pubblico dal vivo mi vengono i brividi davvero – ha commentato il coach dei lagunari a pochi minuti dall’inizio del match – Io avevo visto l’ultimo derby tra Libertas e Pielle davanti allo schermo a casa mia a Venezia ma questa cornice di pubblico è davvero speciale”.

Gli fa eco anche il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ospite nel parterre accanto al presidente Fip Giovanni Petrucci, al delegato Coni provinciale Gianni Giannone e ad altri personalità sportive e istituzionali. “È importante tornare a vedere la nazionale per tre motivi. Il primo è perché così scacciamo via i fantasmi del 2018 quando ci fu l’ormai famoso problema per cui la nazionale dovette rinunciare ad essere qui. In secondo luogo è veramente bellissimo vedere questo pubblico qui al Modigliani Forum. E il terzo aspetto è che se vogliamo riportare Livorno nel basket che conta e, adesso, specialmente dopo questo evento azzurro, vi sono tutti i presupposti, avere la nazionale qui da noi con questo palazzetto pieno è davvero un bello spot per eventuali investitori in quanto una squadra in serie A oggi ha un costo differente rispetto a quello che poteva avere 30 anni fa”.

Sul campo lo spettacolo è punto a punto. L’Italia chiude il primo quarto sul risultato di 23 a 21 con un super Niccolò Mannion autore di 16 punti nella prima frazione di gioco. Al termine del secondo quarto il punteggio è di 43 pari con un infinito rincorrersi.

Lo speaker lancia i cori I-TA-LIA! I-TA-LIA! e il pubblico risponde come alle giostre. Nel terzo quarto la nazionale azzurra ingrana la quarta nei primi 5 minuti di gioco allungando sugli ucraini per 52 a 45. Poi l’Ucraina risponde, complice di alcuni errori offensivi e qualche disattenzione sotto le plance. A 3′ minuti dal termine del terzo quarto i padroni di casa si ritrovano sotto di un punto 53-54. Il terzo quarto termina sul +1 Italia grazie ad una bomba finale a pochi secondi dalla sirena di Spissu. L’Italia va avanti 58-57. Inizio dell’ultimo quarto con un sostanziale equilibrio fino a quando gli azzurri trovano un piccolo break che li porta sul 64-60. Ed è sempre Spissu a trovare il secondo massimo vantaggio degli azzurri (+7) a 6 minuti dalla fine con una super-bomba che infiamma il PalaModì portando così l’Italia sul 67-60. Mannion poi a 5 dal termine realizza il massimo vantaggio assoluto portando l’Italia sul 74 a 61 (+13) realizzando la bellezza di 28 punti! A poco più di un minuto dal termine anche Spissu ribadisce dalla lunga portando l’Italia sull’83 a 70 e portando il suo personal score a quota 21. Il match si chiude con il risultato di 85 a 75 per la nazionale italiana. Livorno torna a bagnarsi d’azzurro, dimostrando al mondo intero che davvero, c’è fame di basket e davvero… sì, si può fare. Si può tornare grandi.

