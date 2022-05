Gpg. Accademia della Scherma, Betti è vice campionessa italiana allieve

Il Gpg di Riccione per l'Accademia della Scherma si è concluso con uno splendido argento conquistato da Anita Sveva Betti nel fioretto femminile categoria Allieve (foto in pagina di Trifiletti/Bizzi).

Gara in crescita fino alla finalissima dove Anita ha mostrato qualità notevoli per risolvere le difficoltà. Per la fiorettista si conclude così, al meglio, l’esperienza under 14 con la consapevolezza che, con la costanza e la dedizione con la quale affronta l’allenamento, sicuramente potrà divertirsi nelle categorie superiori.

In gara anche buone prove di Lucrezia Menici (cat. Bambine), Carlotta Coli, Caterina Biondi e Elettra Cardenas fermate nel e degli ometti Matteo Carmignani (Ragazzi), Leonardo Menici (maschietti), Francesco Corigliano e Giulio Carboncini (Giovanissimi).

In contemporanea a Riccione gli schermidori dell’Accademia sono stati impegnati nel Grand Prix Fie svoltosi a Incheon (Corea del Sud) con i suoi professionisti: il poliziotto Edoardo Luperi (47simo), l’aviere Lorenzo Nista (97simo) ed il giovanissimo singaporiano Samuel Robson (95simo). Inoltre in gara anche i poliziotti Filippo Macchi (29simo) e Martina Favaretto (14esima) allenati dal maestro Marco Vannini.