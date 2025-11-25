Gran Fondo di Sabaudia: bronzo per il G.S. Vigili del Fuoco Tomei U19 nel quattro senza

Il weekend remiero di Sabaudia ha chiuso la stagione agonistica 2025 con i Campionati Italiani di Fondo, disputati sul suggestivo bacino del lago Paola, confermato ancora una volta come uno dei migliori scenari nazionali per le lunghe distanze. L’organizzazione è stata affidata alla SC The Core di Sabaudia, che ha accolto quasi 1.000 atleti, 60 società e 295 imbarcazioni, numeri che testimoniano la crescita della manifestazione negli ultimi anni.

Tra i risultati più significativi del weekend spicca il podio del Gruppo Sportivo Vigili del Fuoco “Tomei” di Livorno, protagonista nel quattro senza maschile Under 19. L’equipaggio composto da: Gabriele Langella, Riccardo De Girolamo, Diego Caruso, Tommaso Spagnoli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, chiudendo alle spalle del CC Saturnia, vincitore del titolo, e del CUS Bari, secondo classificato.

Una prova solida e regolare quella del quartetto livornese, capace di mantenersi fin dalle prime battute ad un ritmo sostenuto per centrare un posto sul podio. Un risultato di grande valore tecnico e simbolico, che conferma la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile del Tomei e rafforza la presenza del club tra le realtà più competitive a livello nazionale.

Il podio ottenuto dal Tomei assume ancora maggiore importanza se inserito nel contesto di un campionato affollato, con equipaggi di livello e condizioni tecniche non semplici, come spesso accade sulle lunghe distanze. Per i giovani atleti livornesi, la medaglia di bronzo rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di crescita, oltre che un segnale incoraggiante in vista della stagione 2026 che vedrà questo equipaggio presente ancora in questa categoria.

