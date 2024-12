“Gran galà del pattinaggio labronico”, serata di sport all’insegna della beneficenza

Il Comitato Uisp Terre Etrusco Labroniche organizza una serata di beneficenza in favore dell’associazione Onlus Amicodivalerio, nata per dare sostegno e speranza ai bambini affetti da patologie oncologiche cerebrali. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre alle 15:00 al Pala Bastia di Livorno per la seconda edizione del Gran Galà del Pattinaggio artistico labronico. Sarà una serata ricca di iniziative: dove vede impegnate le bravissime e i bravissimi pattinatori livornesi, pronte e pronti a stupire il pubblico con le loro esibizioni, negli esercizi singoli e di gruppo L’evento è organizzato da UISP Terre Etrusco Labroniche con la collaborazione delle società La Cigna Gymnasium, La Rosa, La Stella . Alcune di queste società si sono, ancora una volta, resi grandi protagonisti conquistando il titolo di vice Campioni Nazionali nei giorni scorsi in occasione dei Nazionali dei Gruppi Folk svoltisi a Calderara di Reno (Bologna). Motivo in più per non mancare il 14 dicembre al Pala Bastia e assistere a uno spettacolo che abbinerà la qualità delle esibizioni all’obiettivo della solidarietà.

A seguire, dopo la sfilata di tutte le società protagoniste all’evento, si partirà con le esibizioni di pattinaggio, capaci di spaziare tra tematiche, atmosfere e coreografie diverse per il pubblico che si spera accorrerà numeroso sulle tribune del Pala Bastia sia per godere dello spettacolo, sia per contribuire alla nobile causa per cui è stata organizzato questo evento, ossia sostenere l’associazione Onlus Amicodivalerio. “Donare alla ricerca è come donare alla vita”: questo lo slogan della manifestazione, che avrà accesso libero per il pubblico, che potrà dare un contributo volontario per la finalità dell’evento stesso.

