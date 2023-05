Grande attesa per la Coppa Liburna Tricolore

Meno di un mese dall’accendere i motori, dallo sfidare il cronometro, per la seconda edizione della Coppa Liburna, in programma per l’8-10 maggio, valida quale terza prova del Campionato Italiano di Regolarità a Media.

Lo scorso anno, dopo 56 anni dalla prima edizione, la competizione di sola regolarità a mediaper auto storiche, tornò a proporre le stesse prove speciali di un tempo, quelle degli anni d’oro di una delle gare più iconiche d’Italia. Un grande ritorno, quindi, quello di un nome che richiama a momenti di grande storia sportiva, un appuntamento che la Scuderia Falesia torna a proporre con la collaborazione dell’ACI Livorno, puntando a offrire agli appassionati di auto storiche un evento unicamente dedicato alla Regolarità a Media, specialità che conta un grande numero, in crescita, di appassionati sportivi italiani.

Il momento ufficiale si è avuto con la presentazione dell’evento venerdì 12 maggio scorso, a Suvereto, al Chiostro di San Francesco, dove è stato presentato il libro “Senti come muglia” scritto da Andrea Cordovani, direttore di Autosprint e penna sopraffina, un’opera che ricorda i tempi d’oro della Coppa Liburna con storie, aneddoti, ricordi. Una serata definita da tutti i convenuti indimenticabile.

Le iscrizioni all’evento hanno il termine è fissato per il 31 maggio e la grande novità, oltre all’essere stata promossa al rango “tricolore”, sarà il nuovo quartier generale, previsto al “Paradu Ecovillage Resort” e con partenza ed arrivo confermate a Bolgheri. Si puntava in alto lo scorso anno, si guarda ancora più lontano adesso, con la Coppa Liburna che è l’unica manifestazione di Regolarità a media in Italia che si svolge da sola, quindi non al seguito di altre gare di rally, un valore unico, per garantire ai concorrenti tutti i riflettori della scena ed un ritmo di gara “serrato” su strada chiusa al traffico, contando ben 13 prove speciali, 7 diverse.

Un evento a diciotto carati, insomma, che anche quest’anno certamente non può non suscitare il desiderio di “esserci”, come già hanno peraltro anticipato i principali “nomi” e le Scuderie più in vista d’Italia nella specialità.

UN’OCCASIONE DI SPORT E DI CULTURA ACCESSIBILE A TUTTI – La Coppa Liburna, come tutte le competizioni di regolarità a media è un’occasione importante per collezionisti ed appassionati possessori di auto storiche (immatricolate entro il 1990 compreso) di poter mettere in strada i loro “gioielli”, farli ammirare e nel contempo anche partecipare ad una pratica sportiva in continua ascesa e dal facile accesso. Basta infatti il solo certificato medico “non agonistico” stilato dal proprio medico curante, quindi acquisire la licenza Aci Sport ed avere poi in auto, per partecipazione un estintore brandeggiabile diche che sono un patrimonio immenso 2 kg. Occasioni di sport, certamente di cultura con le vetture storiche ed occasioni anche di visitare luoghi emozionanti, come in questo caso la “Costa degli Etruschi”, la zona livornese, le colline pisane e l’alta Maremma, in un mix di sensazioni e sapori unici.

IL PERCORSO E LA SUA TRADIZIONE – Il percorso complessivo di gara non è uno scherzo: 454,820 km in due tappe con 13 prove speciali a media (PM) per quasi il 35% dei km totali i concorrenti saranno “in prova cronometrata”.

La prima tappa, di 151,310 km, prenderà il via proprio dal suggestivo borgo di Bolgheri alle ore 17,50 di venerdì 8 giugno e si snoderà interamente nell’Alta Maremma, quindi con una parte di tappa in notturna, avendo previsto la chiusura di giornata alle 23,00. Per questa prima tappa si prevedono 54,820 km di prove speciali a media sulle prove di “Sassetta” (con partenza da Suvereto, Km. 12,290), “Castello di Segalari” (Km. 9,480) e “Volpaiola” (Km. 5,640).

La seconda tappa, più lunga, di circa 303,510 km, dalle ore 9,00 del mattino porterà i concorrenti a nord, in zona Livorno-Pisa per disputare le sette e più lunghe prove (fino a 25 km), per poi rientrare a Bolgheri a fine pomeriggio per l’arrivo previsto alle 17,00 con la premiazione nello splendido borgo medievale. Per la seconda tappa si prevedono circa 102,37 km di prove speciali a media. Si andrà su altre strade ascritte al mito, dalla “Vaiolo Traversa”(Km. 17,750), al “Montevaso” (Km. 24,860), a “Riperbella” (Km. 6,660), per non parlare poi del celebre “Circuito di Montenero” (Km. 3,830).

La Coppa Liburna farà di nuovo parte del North-Center HRR Slam, di cui fanno parte altre gare di prestigio, come la Coppa Attilio Bettega, Elba Graffiti e Insubria Classic Rally.

