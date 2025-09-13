Grande festa biancoverde: la Pro Livorno 1919 Sorgenti si presenta alla città

Foto Novi gentilmente concesse dall'ufficio stampa della Pro Livorno 1919 Sorgenti

Presentata la Pro Livorno 1919 Sorgenti alla presenza di squadra, staff, tifosi e istituzioni. Una serata di emozioni tra ricordi, applausi e comunità: dal saluto agli ex biancoverdi ora in Serie A al sostegno a Igor Protti, fino all’abbraccio simbolico di tutti i ragazzi del settore giovanile

Si è svolta venerdì 12 settembre, la presentazione ufficiale della Pro Livorno 1919 Sorgenti. L’evento, condotto da Martina Parigi e Alisia Lucarelli, social media manager della prima squadra, ha registrato una grande partecipazione di pubblico, staff tecnico, dirigenza e ospiti.

Alla serata ha preso parte anche il sindaco Luca Salvetti, a conferma della vicinanza dell’amministrazione comunale, in particolare sul progetto di riqualificazione del centro sportivo. Momenti significativi sono stati dedicati agli ex biancoverdi oggi protagonisti nei settori giovanili di Fiorentina ed Empoli (Tommaso Lomi, Tommaso Mantovani e Cosimo Casciani), al saluto video di Luca Marianucci e all’intervento di Andrea Luci, allenatore dell’U17 del Livorno.

La società ha ribadito l’attenzione verso il calcio come movimento sociale, ricordando le collaborazioni con associazioni come Arlecchino e La Triglia. Non sono mancati i pensieri e i saluti ai ragazzi biancoverdi che ci hanno lasciato troppo presto, ma che resteranno sempre parte della famiglia della Pro Livorno.

Sul palco hanno sfilato tutti i ragazzi della società, dai più piccoli del 2020 fino alla prima squadra, in un ideale abbraccio che unisce l’intero movimento biancoverde. L’evento si è concluso con un commosso saluto a Igor Protti, che sta affrontando una importante battaglia, accompagnato dall’applauso e dall’affetto di tutti i presenti.

Un momento di comunità, passione e orgoglio che segna l’inizio di una nuova stagione sportiva per la Pro Livorno 1919 Sorgenti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©