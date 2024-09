Grande prova del Subbuteo Club Labronico nella prima tappa del Grand Prix della Toscana

Si è svolta domenica 1 settembre, al Circolo Arci di Putignano (Pisa), la prima tappa del Grand Prix regionale della Toscana di Subbuteo Tradizionale, un evento carico di emozione e significato, dedicato alla memoria di Fabrizio Gammarota. Organizzato dal club Atletico Pisa sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo (FISCT), questo torneo ha voluto onorare una figura fondamentale nel mondo del Subbuteo toscano.

Fabrizio Gammarota: un esempio di passione e dedizione – Fabrizio Gammarota, il cui nome è ora legato indissolubilmente a questo torneo, era una persona che ha lasciato un’impronta profonda sia nel mondo del Subbuteo che nella vita delle persone che lo conoscevano. Dirigente nel settore bancario e padre di due figlie, Fabrizio era un grande appassionato di calcio, fedele sostenitore del Pisa, e frequentatore della gradinata dell’Arena Garibaldi. Dopo essersi riavvicinato al Subbuteo Tradizionale nel 2017, Fabrizio è entrato a far parte dell’Atletico Pisa con la stessa discrezione e pacatezza che lo caratterizzavano. In breve tempo, è diventato una figura di riferimento all’interno del club, non solo come giocatore, ma anche come consigliere e tesoriere, grazie alle sue competenze professionali. Il suo contributo è stato inoltre fondamentale per il successo dei Campionati Italiani del 2023, organizzati a Pisa, che hanno visto la partecipazione di oltre 50 squadre e che sono stati lodati in tutta Italia per l’ottima organizzazione, culminando nella realizzazione di una t-shirt celebrativa venduta in oltre 150 esemplari, inclusi acquirenti dal Regno Unito, la patria natia del Subbuteo. Fabrizio era un giocatore coriaceo, noto per la sua determinazione e abilità difensive. Amava il Subbuteo Tradizionale, ma negli ultimi tempi aveva iniziato ad approcciarsi alla disciplina del Calcio da Tavolo. Pur non essendo dotato di spiccate doti tecniche, con impegno e allenamento costanti era riuscito a raggiungere un buon livello, tanto da essere stabilmente tra i primi 15/20 giocatori del ranking toscano e da ottenere la convocazione per il Trofeo delle Regioni 2024, competizione alla quale, purtroppo, non ha potuto partecipare a causa della sua prematura scomparsa. Anche in quella occasione, però, il suo ricordo è stato onorato degnamente dai suoi compagni di squadra e da tutti gli atleti presenti.

Il Master Toscana 2023/2024 e la premiazione di Mauro Petrini – In contemporanea con la prima tappa del Grand Prix regionale della Toscana di Subbuteo Tradizionale è stata disputata anche la fase finale del Master Toscana 2023/2024 di questa disciplina, una competizione che segna il passaggio di consegne tra la stagione appena conclusa e quella che sta per iniziare. Il 29 settembre, a Pontedera (Pisa), si giocheranno le fasi finali del Master Toscana anche per la disciplina del Calcio da Tavolo.

Il prestigioso titolo in palio questa domenica è stato conteso attraverso una formula ad eliminazione diretta tra i primi otto giocatori del ranking toscano al 31 agosto 2024: Mauro Petrini, Andrea Stanislai, Maurizio Colella, Stefano Cafaggi, Michele Giudice, Enrico Tosi, Sasha Cacioppo e Ruggero Torboli.

A spuntarla, alla fine, è stato Maurizio Colella, neo arrivo in casa del Subbuteo Club Labronico, che ha superato il suo compagno di squadra Stefano Cafaggi con il risultato di 5-3 dopo gli Shoot Out, i tiri liberi, visto che i tempi regolamentari si erano conclusi in perfetta parità. Un finale avvincente che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Sempre nel corso di questa giornata, è stato anche premiato il vincitore del Grand Prix Toscana 2023/2024, Mauro Petrini di Grosseto, giocatore del Subbuteo Club Labronico, che si è distinto durante tutta la stagione per le sue eccellenti performance.

Stefano Cafaggi vince la prima tappa del Grand Prix della Toscana – Per quanto riguarda la prima tappa del Grand Prix della Toscana 2024/2025, la vittoria è andata invece a Stefano Cafaggi, che nella finalissima ha battuto Andrea Stanislai con il risultato di 2-1.

La competizione ha visto la partecipazione di 34 atleti provenienti da tutta la Toscana, con una curiosità interessante: tutti i quattro semifinalisti del Master Toscana e tutti i quattro semifinalisti della tappa del torneo regionale appartenevano al Subbuteo Club Labronico, dimostrando la grande qualità e preparazione dei giocatori di questo squadra. Nel tabellone Cadetti, il successo è invece andato a Gino Vezzani, delle Pantere Lucca. Un altro momento significativo della giornata è stato quando Alessio Felici, in forza all’Atletico Pisa, è stato premiato come il giocatore più giovane della competizione, avendo appena 14 anni: un riconoscimento che sottolinea l’importanza del ricambio generazionale in questo sport.

Un Memorial che continuerà nel tempo – Nel corso della giornata, infine, è stata consegnata una targa commemorativa in ricordo di Fabrizio Gammarota alla moglie e alla figlia, un gesto simbolico che ha emozionato profondamente tutti i presenti e ha riaffermato l’importanza di mantenere vivo il ricordo di una persona tanto amata. L’Atletico Pisa, in accordo con la FISCT Toscana, ha altresì deciso di inserire nel programma dei “Grand Prix” regionali una tappa fissa dedicata a Fabrizio, che si ripeterà ogni anno. In questo modo, il suo ricordo rimarrà sempre vivo nella memoria di tutti gli appassionati di Subbuteo, un tributo a una persona che ha dato tanto a questo sport e alla comunità.

