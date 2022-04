Grande prova l’Unione Canottieri Livornesi: arrivano tre titoli regionali

Domenica 10 aprile si sono svolti, al Canoa Club Livorno, nella sede di Stagno, i campionati Regionali di Canoa per la specialità del Fondo sulla distanza di 5000m e la prima prova Canoa giovani sulle distanze 200m e 2000m; dove la storica società dell’Unione Canottieri Livornesi ha partecipato con una squadra non ancora al completo, ma che comunque è riuscita a presentare 8 Atleti tra le categorie Junior, Senior e Master e 6 nelle categorie giovanili e portando a casa 3 Titoli regionali e 8 medaglie.

Per le categorie Giovanili, nelle ragazze, Alysia Bendinelli ed Elisabetta Endrizzi si aggiudicano l’oro nel k2 sulla distanza dei 2000m e l’argento nei 200m, nel k1 si prendono rispettivamente il quinto e il settimo posto.

Nei maschi, Allievi B, Nicola Canzano domina il k1 200m, terzo Giordano Rosini e settimo Stefano Stocchi, questi ultimi nella staffetta k1+k2 si prendono il secondo posto in una gara dove hanno dominato per un lungo tratto; nei 2000m ancora Canzano si prende l’oro così come Stocchi e Rosini nel k2. Negli allievi A è invece Erhon Cavallaro-Salmon a prendersi il terzo posto.

Ottima quindi la prima prova per i piccoli che mette il punto d’inizio alla loro lunga stagione che terminerà a settembre con il Meeting delle regioni a Caldonazzo (TN).

Per quanto riguarda invece i più grandi, dopo la gara della scorsa settimana a Milano, per i campionati Italiani di Fondo dove hanno tutti ben figurato; nella categoria Junior Tommaso Casamassima, Vittorio Orsetti, Juri Bendinelli e Marco Lorenzi si aggiudicano il titolo nella specialità del K4, Alessia Agostinetti e Chiara Agostinetti si prendono quello nel K2 Senior e chiudono i risultati Daniele Murra e Francesco Masoni che si confermano campioni regionali nel K2 Master B dopo aver sfiorato il titolo italiano per un soffio.

L’allenatore Fabio Murra è molto soddisfatto dei risultati raggiunti e del lavoro svolto fin qui. I ragazzi e le ragazze hanno lavorato molto duramente in questo lungo inverno nei canali cittadini e non vede l’ora di entrare nel vivo della stagione, la speranza è quella di riuscire a far esordire tutti gli atleti che stanno praticando in questi mesi e, per quanto riguarda la squadra dei più grandi, di raggiungere risultati sempre più importanti per tornare a portare in alto il nome della società, che tanto ha dato allo sport livornese.

Prossimo appuntamento sarà la gara nazionale di Milano che si svolgerà nel fine settimana del 1 Maggio e che vedrà prenderne parte le categorie Ragazzi e Junior.