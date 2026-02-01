Grande rimonta Jolly, ma Milano resiste e vince di misura (61-64)

Si ferma sul finale la corsa della Jolly Acli Basket Livorno, superata 61-64 al PalaMacchia dalla capolista Repower Sanga Milano al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni.

L’avvio sorride alle ospiti, che trovano subito ritmo offensivo con Toffali e Marinkovic, capaci di costruire un primo vantaggio in doppia cifra già nel primo quarto. La Jolly, nonostante l’approccio negativo al match, non si scompone e rientra progressivamente in partita grazie alle iniziative di Botteghi e Sammartini, accorciando le distanze.

Nel secondo periodo Milano prova nuovamente a scappare con un parziale di 8-0, ma Livorno resta agganciata al match. Dopo l’intervallo Sanga tocca il massimo vantaggio sul +19, ancora con Marinkovic protagonista, ma qui arriva la grande reazione delle padrone di casa: un parziale di 15-0 riapre completamente la sfida e la tripla di Sammartini, a quattro minuti dalla fine, vale il pareggio.

Nel finale punto a punto sono i dettagli a fare la differenza: Toffali e Marinkovic risultano decisive per Milano, mentre l’ultimo tentativo da tre di Miccio non trova il bersaglio dopo il 2/2 dalla lunetta della giocatrice serba.

Tra le fila della Jolly spiccano i 17 punti di Miccio e le doppie doppie di Botteghi (14 punti e 12 rimbalzi) e Sammartini (12 punti e 11 rimbalzi), a testimonianza di una prova di grande carattere e intensità che, nonostante il risultato, conferma la solidità del gruppo.

Le parole di coach Luca Andreoli: “Per 25 minuti abbiamo avuto paura di tirare, e questo ci ha penalizzato. È semplice: se non tiri, non puoi segnare. Quando abbiamo iniziato a muovere meglio la palla, a prenderci dei tiri e ad alzare l’intensità difensiva, siamo riusciti a rientrare in partita. Nei primi 25 minuti abbiamo difeso male e in attacco abbiamo palleggiato troppo e tirato poco, rendendo tutto più difficile. Nel finale ci sono stati alcuni episodi, ma fanno parte del gioco. Quello che mi tengo è che questa squadra non molla mai. Ora dobbiamo lavorare per vincere queste partite punto a punto, perché se vogliamo risalire la classifica dobbiamo iniziare a portare a casa le gare contro queste squadre”.

Il tabellino Jolly: Braccagni, Marangoni* 11 (3/7, 1/3), Sammartini* 12 (3/5, 2/4), Botteghi* 14 (5/14, 1/3), Sassetti 2 (1/3, 0/2), Rinaldi, Spagnoli, Miccio* 17 (2/3, 4/14), Poggio* 5 (1/3 da 2), Poggi NE. Allenatore: Andreoli L. Ass. Ramagli-Bacci

