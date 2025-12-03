Grande successo dell’Accademia dello Sport al Campionato Nazionale Csen di Fidenza

La società labronica si è classifica 4ª nella classica per società del kumite cinture marroni/nere, ottava nella classifica assoluta di tutta la competizione su 126 società presenti, con oltre 2600 iscrizioni.

Questo grazie agli innumerevoli piazzamenti conquistati dai propri allievi.

7 ori, 7 argenti e 12 bronzi il bottino portato a casa dai 52 atleti in gara per la palestra labronica.

Questi i risultati degli atleti dei tecnici Alessio Magnelli, Carmelo Triglia e dei tecnici che hanno collaborato in questa gara con i propri atleti Maurizio Mazza, Claudio Giuliani della Fesam San Marino e Andrea Guarducci ed Elena Guarducci della ASD Kyu Shin Ryu Prato.

Nelle categorie del sabato dedicate alle cinture marroni e nere, nel kumite (combattimento oro per Nicolas Guelfi nei senior -75kg, Leonardo Magnelli esordienti -58kg, Augusto Bartolini senior +94kg. Argento per Federico Bini senior -75kg, Michele Tassan cadetti -57kg, Eleonora Gaidella junior -48kg, bronzo per Michele Callini senior -61kg, Rebecca Gaidella senior -55kg, Matilde Cecconi cadetti +68kg. Quinti, fuori dal podio, Nicolas Pietroni cadetti -57kg costretto al ritiro nella finale per il bronzo, Matilde Gronchi senior -50kg, Irene Pompeo senior -61kg, Chiara Innocente esordienti -62kg.

Nel kata (forma) argento per Marco Bini master maschile, Irene Machetti senior femminile, bronzo per il team kata composta da Denise Bertozzi, Emma Missiroli e Cristel Battistini.

Nella giornata di domenica dedicata alle categorie di bambini e cinture colorate, nel percorso a tempo under8 oro per Geremia Agrusa, 5° posto per Mattia Valenzisi. Nella prova tecnica palloncino under10 bronzo per Enea Agrusa e Samuele Gentilini, 5° posto per Cialandroni Ginevra under8.

Nel kata cinture colorate oro per Mirko Agrusa master verdi/blu e Gianluca Tassan Gurle master gialla/arancio, Alves Da Silva Carolina esordienti cintura bianca. Argento per Geremia Agrusa under8 gialla/arancio, bronzo per Jacopo Staderini master verdi/blu.

Nel kumite cinture colorate, argento per Nicole Ruotolo under12 -55kg, bronzo per Jacopo Capperi under12 -53kg, Gianfranco Esposito e Roman Gabriel negli esordienti -53kg, Greta Gigliucci cadetti +68kg, Jonathan Gentilini cadetti -57kg. Fuori dal podio quinti classificati Ginevra Cialandroni under10 -35kg, Enea Agrusa under10 -38kg, Caterina Fastami under12 -45kg.

Bene anche le prove degli altri atleti Francesco Biordi, Nicolas Capanni, Matilde Cecconi, Giulia Cenni, Sophia De Angelis, Gabriele Faldelloni, Alessandro Ferrari, Giovanna Lazzerini, Mattia Matteini, Martino Mazza, Matteo Muccioli, Emma Karol Paccanico, Mattia Palazzi, Natan Pedretti, Michele Polverelli, Edoardo Toccafondi.

