Grande successo delle pattinatrici livornesi al trofeo nazionale Tre Torri

Per molte atlete è stato un debutto in una gara ufficiale dove hanno presentato dei dischi di gara dimostrando una preparazione non solo sul piano tecnico, ma anche su quello artistico

Grande successo delle pattinatrici livornesi a San Marino nel trofeo nazionale Tre Torri che si è svolto domenica 5 marzo accompagnate dalle allenatrici Letizia Tinghi e Giuliana Perfetti conquistando brillanti risultati.

Per molte atlete è stato un debutto in una gara ufficiale dove hanno presentato dei dischi di gara dimostrando una preparazione non solo sul piano tecnico, ma anche su quello artistico. Nelle tre gare di mattina nella categoria Guaita, argento per Bianca Secchioni nella categoria Guaita B oro per Vittoria Cerase, argento per Martina Vincenti, 4° posto per Alyssa Flagello, 5° posto per Chiara Spagnoli, 6° posto per Lisa De Vito.

Nella categoria giovani promesse nella A oro per Virginia Scorolli, nella B oro per Noemi Gabrielli, bronzo per Adele Romanelli, nella C oro per Camilla Rossi, argento per Gea Pellegrini, bronzo per Anastasia Auricchio, 4° posto per Sofia Nina Soriani, 5° posto per Mia Bertini posto per Alessia Barontini, 8° posto Anita Angeli.

