Grande successo per lo stage di Karate organizzato a Livorno da Jikokuten Asd

Domenica 16 marzo si è svolto a Livorno un importante stage di Karate, che ha visto la partecipazione di atleti di ogni età e grado, provenienti non solo dalla Toscana, ma anche da regioni lontane come Calabria e Sardegna. L’evento, ospitato nei nuovi locali della palestra Salus in via Filzi, dove Jikokuten Shotokan Karate ASD si allena regolarmente, ha rappresentato un momento di crescita tecnica e condivisione per tutti gli appassionati di questa disciplina.

Lo stage è stato organizzato grazie alla sinergia tra l’ente di promozione sportiva ACSI, la federazione internazionale di karate WTKA e l’ASD Jikokuten di Livorno. Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di allenarsi sotto la guida di maestri di grande esperienza: Vinciguerra, Gori, Ugrekelize e Tonarelli, che si sono alternati nella conduzione delle sessioni tecniche.

L’evento ha registrato un’ampia adesione, segno del forte interesse verso il karate e della voglia di confrontarsi e migliorarsi in un contesto di alto livello. La presenza di atleti provenienti da diverse parti d’Italia ha arricchito ulteriormente l’esperienza, favorendo lo scambio di conoscenze e il consolidamento dello spirito di comunità che caratterizza questa disciplina.

Gli organizzatori hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dello stage, auspicando di poter replicare presto un’iniziativa simile per continuare a promuovere la cultura e i valori del Karate a livello locale e nazionale.

