Grande successo per l’Unione Canottieri Livornesi ai Campionati Toscani di Canoa

Nel pomeriggio di Sabato 10 Giugno si sono tenute le gare regionali valide per il Campionato Toscano di Canoa sulla distanza dei 200 metri e la terza prova regionale sui 200m e 2000m per quanto riguarda le categorie facente parte il Canoagiovani;

Nel pomeriggio di Sabato 10 Giugno si sono tenute le gare regionali valide per il Campionato Toscano di Canoa sulla distanza dei 200 metri e la terza prova regionale sui 200m e 2000m per quanto riguarda le categorie facente parte il Canoagiovani; organizzate dalla società Canottieri Arno Pisa nello specchio di Arno fra il Ponte della Cittadella e Ponte Solferino.

Gli atleti hanno dato il massimo di sé e sono stati in grado di portare a casa una miriade di medaglie e 2 titoli regionali, dimostrando ancora una volta l’eccellenza sportiva della squadra.

Tra i protagonisti di questa giornata spiccano alcuni nomi che hanno lasciato il segno con le loro prestazioni straordinarie.

Tra gli atleti del Canoagiovani, Duccio Andreo, nella categoria Allievi B, ha trionfato vincendo l’oro sia nella prova del K1 200 metri che nel K1 2000 metri. Non da meno è stato Nicola Canzano, della categoria Cadetti A, che ha conquistato due medaglie d’oro nel K1 sia 200 metri che 2000 metri.

Per quanto riguarda la squadra agonistica, Tommaso Casamassima, nella categoria Junior, ha lasciato il segno con le sue abilità. Ha conquistato la medaglia di bronzo nel K1 200 metri Junior e nel K2 200 metri Senior in coppia con Fabio Murra, dimostrando una grande versatilità nella competizione,

Giacomo Tremolanti, categoria Senior, ha aggiunto alla collezione del team la medaglia di bronzo nel K1 Senior 200 metri, oltre all’argento nel K2 con Edoardo Orsini, inoltre, hanno ottenuto un prestigioso argento nel K4 Senior. Fabio Murra allenatore e atleta, ha dimostrato una grande esperienza vincendo il titolo di Campione Toscano nel K1 Master A 200 metri e ha ottenuto un argento nel K1 Senior a 200 metri.

Tra le atlete femminili, Alessia Agostinetti, nella categoria Senior, ha guadagnato l’argento nel K2 Senior Femminile 200 metri, dimostrando una grande abilità tecnica e forza fisica in coppia con la sua compagna di squadra e sorella gemella, Chiara Agostinetti, che si è anche laureata Campionessa Toscana e ha conquistato l’oro nel K1 Senior Femminile 200 metri.

La Canottieri Livornesi può sicuramente vantarsi di questi risultati eccezionali. Gli atleti hanno dimostrato una volta di più il loro impegno, la dedizione, la crescita e il talento, portando orgoglio alla squadra e alla città. La società si prepara ora per le prossime sfide, con l’obiettivo di continuare a far brillare il nome nel mondo della canoa.

Condividi: