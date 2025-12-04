Grandi risultati per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore
Nel fine settimana del 29-30 novembre, presso il Palazzetto di Calenzano (FI), si è svolto il “Campionato Nazionale AICS 2025”, importante evento sportivo organizzato dall’ente di promozione AICS
Immancabile la presenza del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha schierato i propri atleti nelle specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) e del Kata (forma tecnico-dimostrativa), portando a casa numerosi risultati prestigiosi.
– Simone Corvaglia 2 medaglie d’oro nella classe Cadetti stile Shotokan e nell’intera file. Argento nella Juniores.
– Alessia Cossu medaglia d’oro classe Juniores peso – 66 Kg,
– Edoardo Baroni medaglia d’argento nella Senior, stile Shito Ryu
– Gabriele Pili medaglia d’argento, Esordienti -48kg
– Olga Giuntini medaglia d’argento – Esordienti -45kg
– Matteo Sartor medaglia di bronzo, Esordienti -58kg
– Samuele Corvaglia medaglia di bronzo, Senior Shotokan
Quinti posti:
– Alessio Ramos Baldini – Esordienti Shotokan
– Marta Dello Iacono – Senior Shotokan
– Moscatiello Emanuele – Juniores -68kg
Buone le prove per:- Moscatiello Davide – Cadetti -57kg
– Termini Gabriele – Esordienti -58kg
– Baldini Auro – Cadetti -70kg
– Baldini Elia – Esordienti -48kg
– Calmet Misael – Cadetti -52kg
– Sartori Daiana Iride – Juniores -59kg
– Della Valle Giorgio – Esordienti -48kg
– Rizzo Elyas Amir – Esordienti -43kg
– Amanda Ramos Baldini – Cadetti Shotokan
Lo staff tecnico, guidato dal Direttore Antonio Citi, è stato composto da Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas.
Complimenti a tutti
