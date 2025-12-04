Grandi risultati per il settore giovanile della Asd Esercito – 187 Folgore

Nel fine settimana del 29-30 novembre, presso il Palazzetto di Calenzano (FI), si è svolto il “Campionato Nazionale AICS 2025”, importante evento sportivo organizzato dall’ente di promozione AICS.

Immancabile la presenza del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che ha schierato i propri atleti nelle specialità del Kumite (combattimento a contatto controllato) e del Kata (forma tecnico-dimostrativa), portando a casa numerosi risultati prestigiosi.

– Simone Corvaglia 2 medaglie d’oro nella classe Cadetti stile Shotokan e nell’intera file. Argento nella Juniores.

– Alessia Cossu medaglia d’oro classe Juniores peso – 66 Kg,

– Edoardo Baroni medaglia d’argento nella Senior, stile Shito Ryu

– Gabriele Pili medaglia d’argento, Esordienti -48kg

– Olga Giuntini medaglia d’argento – Esordienti -45kg

– Matteo Sartor medaglia di bronzo, Esordienti -58kg

– Samuele Corvaglia medaglia di bronzo, Senior Shotokan

Quinti posti:

– Alessio Ramos Baldini – Esordienti Shotokan

– Marta Dello Iacono – Senior Shotokan

– Moscatiello Emanuele – Juniores -68kg

Buone le prove per:- Moscatiello Davide – Cadetti -57kg

– Termini Gabriele – Esordienti -58kg

– Baldini Auro – Cadetti -70kg

– Baldini Elia – Esordienti -48kg

– Calmet Misael – Cadetti -52kg

– Sartori Daiana Iride – Juniores -59kg

– Della Valle Giorgio – Esordienti -48kg

– Rizzo Elyas Amir – Esordienti -43kg

– Amanda Ramos Baldini – Cadetti Shotokan

Lo staff tecnico, guidato dal Direttore Antonio Citi, è stato composto da Vincenzo Corvaglia e Graziano Ligas.

Complimenti a tutti

