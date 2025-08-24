Grappling. Di Liberti è argento mondiale alla Newbreed Federation

Un traguardo importantissimo che conferma il valore e la crescita continua di Alessio Di Liberti sulla scena internazionale del grappling. Un risultato che lo consacra tra i protagonisti di questa disciplina e che dà grande lustro alla Matside di Livorno

Un risultato di grande prestigio per Alessio Di Liberti, atleta della Matside di Livorno, che ha conquistato la medaglia d’argento al Campionato Mondiale Newbreed Federation, svoltosi a Orlando (Florida).

Impegnato nella categoria No-Gi Advanced -81,600 kg (-82 kg), l’atleta livornese ha disputato una competizione di altissimo livello, arrivando fino alla finale. L’ultimo incontro è stato combattuto con grande intensità e determinazione, ma Di Liberti si è dovuto arrendere soltanto per un piccolo vantaggio, mancando di un soffio la medaglia d’oro.

Nonostante la sconfitta in finale, il secondo posto rappresenta un traguardo importantissimo che conferma il valore e la crescita continua di Alessio Di Liberti sulla scena internazionale del grappling. Un risultato che lo consacra tra i protagonisti di questa disciplina e che dà grande lustro alla Matside di Livorno, fucina di talenti e centro di eccellenza per le arti marziali.

