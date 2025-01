Grosseto-Us Livorno 1915 0-0. Finisce a reti bianche allo Zecchini

FOTO Unione Sportiva Livorno 1915 / Foto Novi

Al 21esimo il Grosseto rimane in 10. Espulso Possenti per fallo da ultimo uomo su Parente

Partita che finisce 0 a 0 allo Zecchini di Grosseto tra i padroni di casa e l’Us Livorno 1915. Il Livorno veniva da quattro successi consecutivi e si presentava con un cospicuo vantaggio in vetta alla classifica del girone E di Serie D. Dopo il punto recuperato in maremma adesso gli amaranto rimangono saldamente in vetta a quota 48 distaccando così il Seravezza Pozzi che segue a quota 40 (la classifica) mentre i grossetani rimangono a -10 in terza posizione a quota 38 insieme al Fulgens Foligno. I maremmani, allenati da Consonni, rimangono in dieci uomini subito dopo 21 minuti a causa di un cartellino rosso rimediato da Possenti per un fallo da ultimo uomo speso su Parente che stava cercando di approfittare di un errore difensivo proprio dello stesso Possenti. Partita che si gioca praticamente ad una porta sola con gli amaranto in pieno possesso del gioco ma che non riescono mai a trovare la conclusione decisiva per affondare la barca maremmana. Ottimo Raffaelli, l’estremo difensore dei padroni di casa, che più volte si è frapposto tra gli amaranto il gol.

Il rammarico è stato non riuscire a sfruttare la superiorità numerica che si è manifestata per tre quarti di gara. Tante le occasioni per i labronici che hanno tenuto sempre in mano il pallino del gioco. Cardelli praticamente mai impensierito. A fine partita “bolleggiume” in tribuna attorno ai dirigenti e al presidente amaranto Esciua.

Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini, Bolcano, Possenti, Macchi; Sacchini, Caponi: Riccobono, Sabelli, Senigagliesi (46′ Chrysovergis); Addiego Mobilio (26′ Nunziati). A disposizione: Lampret, Dierna, Corallini, Sabattini, Shenaj, Montemaggiore, Grasso. All. Consonni

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; Fancelli (63′ Ndoye), Brenna, Risaliti; Parente (58′ Calvosa), Hamlili (Bonassi), Bellini, Marinari; Russo (69′ Gucci), Dionisi; Rossetti.A disposizione: Tani, Luci, Malva, Botrini, Regoli. All. Indiani

Arbitro: Galiffi di Alghero

85' Ammonito Caponi 84' Bonassi! Occasione per gli amaranto che a due passi però spara alto! 81' Malva prende il posto di Dionisi. 79' Gucci viene messo al tappeto al limite dell’area. Ma l’arbitro lascia giocare. 72' Giallo per Guerrini. 70' Sostituzione del Grosseto. Dentro Sabattini, fuori Riccobono. 69' Esordio di Gucci che entra al posto di Russo. 67' Rossetti prova a deviare il pallone con una spizzicata di testa su un cross di Risaliti ma Raffaelli blocca a terra. Ancora 0-0 allo Zecchini! 63' Entra Ndoye al posto di Fancelli. 61' Pericoloso Marinari con una conclusione che incontra le mani di Raffaelli! Poi la difesa del Grosseto mette in angolo! 59' Ammonito Bonassi. 56' Entra Calvosa al posto di Parente per gli amaranto. 54' Bonassi entra al posto di Hamlili. 53' Hamlili! Destro da fuori! Blocca Raffaelli! 50' Giallo per Hamlili 49' Dionisi! Occasionissima per gli amaranto! Rossetti trova le mani di Raffaelli e Dionisi, in controbalzo sulla respinta, manda alto. Via alla ripresa! L’arbitro dice che per il momento può bastare così. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. 42' 42′ Russo! Insiste il Livorno. Ancora in avanti. Questa stavolta amaranto pericolosi con il colpo di testa dell’attaccante che indossa il 10 sulle spalle. 41' Tre occasionissime per gli amaranto! Prima Dionisi di testa respinto da Raffaelli, poi il tiro sempre del 9 amaranto respinto sulla linea e infine Russo che mette a lato. Tutto in 30 secondi! Livorno vicinissimo a vantaggio! 38' Gran destro di Hamlili dai 18 metri, ma è ancora alto fuori misura! 36' Parente! Tiro-cross a giro che stava per ingannare Raffaelli il quale mette una manona ed evita l’euro-gol degli amaranto! 32' Ancora Russo, liberato bene al limite dell’area ma il suo destro è alto! 30' Russo! La girata al volo viene murata dal difensore maremmano. Niente di fatto! 26' Cambio per il Grosseto. Nunziati entra in campo al posto di Mobilio 25' Occasionissima per gli amaranto! Tandem Russo-Dionisi. Raffaelli ci mette una doppia pezza sulle conclusioni a ripetizione degli attaccanti amaranto 22' Grosseto in 10! Fallo da ultimo uomo di Possenti su Parente che si stava involando in area di rigore dopo un errore dello stesso difensore. Livorno in superiorità numerica. 21' Il tiro di Russo da fuori area è alto sopra la traversa. 19' Rischia Fancelli! Passaggio sbagliato e palla regalata al Grosseto che prova il contropiede ma è lo stesso Fancelli che, in recupero, ferma la corsa del grossetano. 18' Calcio di punizione per il Grosseto. Traversone, colpo di testa, fuori. Niente di fatto. 17' Dionisi prova a superare con uno scatto l’avversario ma il pallone è preda del portiere in uscita. 15' Brenna a protezione del pallone filtrante che scorre fuori. Rimessa dal fondo per gli amaranto. 14' Bolcano cerca l’attaccante con un passaggio filtrante ma è attento Cardelli che esce sicuro e blocca il pallone. 10' Ammonito Brenna per un fallo a centrocampo 9' Occasionissima di Russo! Il giocatore amaranto si trova a tu per tu con il portiere maremmano e spara addosso all’estremo difensore dei padroni di casa che copre così lo spazio del tiro! 7' Le squadre si studiano. Si fanno sentire le due tifoserie. Punizione per i padroni di casa da fuori area, cross dentro. Batti e ribatti. Attento Cardelli sulla girata del difensore grossetano che ha provato a concludere in porta. 2' Primo tiro della partita ed è quello del Grosseto che arriva da pare di Macchi. Troppo debole però per impensierire Cardelli. 1' Si parte! Tutto è pronto allo Zecchini di Grosseto. Per gli amaranto potrebbe essere il colpo del KO. Stadio Mobile amaranto: tantissimi i tifosi amaranto sugli spalto.

