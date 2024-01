Grosseto – Us Livorno 1915 1-1. A Luis Henrique risponde Sabelli. Parità allo Zecchini

Né vincitori né vinti allo Zecchini. Un Livorno in crisi strappa un punto nel derby contro i biancorossi di Bonuccelli al termine di una prova sofferta. Di Sabelli e Luis Henrique nel primo tempo i timbri che fissano il risultato finale. Tra le file amaranto bene il brasiliano, Curcio e Nardi. Brisciani soffre, Likaxhiu non incide

di Lorenzo Evola

Un pareggio che non accontenta nessuno. Grosseto e Livorno si spartiscono la posta in palio nel derby della diciannovesima giornata del campionato di Serie D e confermano le proprie difficoltà nel ribaltare le sorti di una stagione per entrambe ben al di sotto delle aspettative. Di Luis Henrique il momentaneo vantaggio amaranto dopo una ventina di minuti, vanificato dalla timbro allo scadere della prima frazione di Sabelli. Il risultato non si sblocca nella ripresa, nonostante i numerosi assalti dei biancorossi alla porta di Biagini. Per Luci e compagni – autori di un’altra prova piuttosto sterile in fase offensiva – un punticino che non spegne del tutto le speranze, anche se la Pianese nel frattempo torna a vincere e scappa a +7.

Pronti via ed ecco l’ennesimo infortunio della stagione amaranto. Ad aggiungersi alla lista è Savshak che dopo neanche cinque giri d’orologio è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema al ginocchio. Passato qualche minuto di interruzione, i padroni di casa, come prevedibile, cominciano a dettare i tempi di gioco, ma sono gli amaranto a sbloccano il risultato al primo squillo. Giordani si spizza di testa un lancio dalle retrovie, servendo Luis Henrique in area di rigore. Il brasiliano conferma la sua freddezza sotto porta e firma il vantaggio con un destro che si insacca all’incrocio, imparabile per Raffaelli. Un gol che colpisce il Grosseto e rinvigorisce gli uomini di Fossati, schierati con un 3-5-2 piuttosto abbottonato. Con il passare dei minuti però i biancorossi di Bonuccelli prendono coraggio e schiacciano i labronici all’interno della propria metà campo, pur senza creare particolari minacce dalle parti di Biagini, eccezion fatta per qualche caotica mischia in area. All’ultimo minuto di recupero però gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati. Macchi scappa via a Brisciani sulla sinistra e centra per Sabelli, lesto a trafiggere Biagini a pochi passi dalla sua porta e a fissare quello che sarà poi il risultato finale.

Tutto da rifare, dunque, per gli amaranto, freddati immediatamente all’alba della seconda frazione dal gol dell’ex Cretella. Con qualche attimo di ritardo, tuttavia, il guardalinee segnala il fuorigioco dell’ex di turno, salvando gli uomini di Fossati. Il trend comunque non cambia nei secondi 45′, durante i quali sono i biancorossi a fare la partita e a creare le migliori occasioni da gol. A venti dalla fine è Rinaldini a sfiorare il vantaggio con un missile dai trenta metri sul quale fa buona guardia Biagini. Ci provano anche Cretella e Sabelli dalla distanza ma senza centrare lo specchio della porta. Gli amaranto oramai arroccati nella propria metà campo a difesa del pareggio, si affidano a qualche fugace ripartenza di Giordani e Tenkorang ma non riescono mai ad impensierire più di tanto la retroguardia grossetana. Gli ultimi scampoli di match scorrono via tra cambi, falli dettati dalla stanchezza e tanta confusione.

Non è certo il risultato che serviva a Luci e compagni per rilanciare classifica e morale, ma tenendo conto del periodo a dir poco complicato vissuto sia in campo che fuori – con l’arrivo di Fossati a soli due giorni dalla gara odierna come ciliegina sulla torta – la trasferta in Maremma poteva incontrare un esito ben peggiore. Adesso tocca ripartire, evitando altri passi falsi e sperando in qualche regalo dalle prime della classe per evitare un proseguo di campionato all’insegna dell’anonimato.

Le pagelle:

Biagini 5.5: Non irreprensibile in qualche intervento in uscita. Incolpevole sul gol subito.

Savshak sv: Costretto al forfait dopo cinque minuti, non giudicabile (dal 7’ Fancelli 6: Talvolta traballa più del solito ma in fin dei conti regge l’impatto degli assalti maremmani).

Ronchi 5.5: In ritardo su Sabelli che non perdona, prova a metterci una pezza quando può con alterne fortune (dal 69’ Luci 6: Senza infamia e senza lode nel finale)

Schiaroli 6: Debutta in maglia amaranto contro quelli che fino a poco fa erano i suoi compagni dimostrando solidità e senso della posizione come braccetto di sinistra. Ampiamente sufficiente.

Brisciani 5: Si fa scappar via Macchi in occasione del pareggio grossetano e in generale soffre parecchio sulla sua corsia di competenza. Fossati gli risparmia ulteriori patimenti nella mezz’ora finale (dal 62’ Froku 6: Anch’egli all’esordio, il classe ’05 non tradisce timidezza e prova ad affacciarsi in avanti nella seconda metà della ripresa)

Nardi 6: Solito dinamismo in mediana, dopo una prova a dir poco dispendiosa ha ancora fiato per rincorrere tutti. Non riesce a farsi vedere con costanza dalla trequarti in su ma resta un elemento imprescindibile di questa squadra.

Tanasa 5.5: Leggermente meglio della pessima uscita di settimana scorsa ma non sembra proprio in grado di fare la differenza in cabina di regia.

Likaxhiu 5.5: Esordio così così quello dell’albanese. Non demerita nella prima frazione, ma nella ripresa i dirimpettai biancorossi alzano i giri del motore e gli scappano via da tutte le parti (dal 72’ Sabattini 6: Prova a gestire qualche possesso nel finale ma i suoi compagni non ne hanno più).

Curcio 6: Meno ficcante dalla metà campo in su ma si guadagna la sufficienza grazie ad alcune buone chiusure e una prova tutto sommato ordinata.

Giordani 6: Sua la spizzata che spalanca le porte al vantaggio amaranto di Luis Henrique. Da capitano prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma ha una montagna da scalare. A volte impreciso in fase di possesso ma getta il cuore oltre l’ostacolo e dà tutto fino al triplice fischio.

Luis Henrique 6.5: Porta in vantaggio i suoi con una fucilata di destro da ottima posizione, dimostrato tutto il suo cinismo sotto porta. Per il resto si sbatte tanto, peccato per quel contropiede vanificato da un brutto controllo (dal 57’ Tenkorang 6: ha pochissimi palloni a disposizione ma prova comunque a rendersi pericoloso nel finale con un’acrobazia che impensierisce Raffaelli).

Fossati 6: Sufficienza di stima. È arrivato letteralmente due giorni fa e non gli si può chiedere di più. Peccato che dopo il gol la squadra abbassi troppo il proprio baricentro. Non trova contromisure al forcing grossetano nella ripresa ma torna comunque a casa con un pareggio non scontato alla vigilia. D’ora in poi, però, non c’è più tempo da perdere se vuole raddrizzare la triste stagione amaranto.

Le formazioni ufficiali:

Grosseto (3-4-3): Raffaelli; Saio, Davì, Russo; Aprili, Cretella, Bensaja, Sabelli, Macchi; Riccobono, Marzierli

Us Livorno (3-5-2): Biagini; Savshak (dal 7′ Fancelli) Ronchi (dal 69′ Luci), Schiaroli; Brisciani (dal 62′ Froku), Likaxhiu (dal 72′ Sabattini), Tanasa, Nardi, Curcio; Giordani, Luis Henrique (dal 57′ Tenkorang).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina in parità allo Zecchini. Non si sblocca il risultato nella ripresa, a Luis Henrique risponde Sabelli. 90' Saranno sei i minuti di recupero 90' Crampi per Curcio, gioco fermo 85' Acrobazia di Tenkorang, palla larga 81' Destro di Cretella, palla alta di poco 77' Tenkorang si avvita sul cross di Froku ma non trova lo specchio della porta 72' Esce Likaxhiu ed entra Sabattini 71' Sabelli ci prova da fuori, palla in curva 69' Dentro anche Luci per Ronchi 68' Missile di Rinaldini dalla distanza, smanaccia in angolo Biagini 67' Lancio di Tanasa nel vuoto, altro possesso gestito male per gli uomini di Fossati 65' Azione infinta del Grosseto, alla fine gli amaranto si rifugiano in corner 62' Dentro anche Froku per Brisciani 57' Dentro Tenkorang per Luis Henrique 56' Giallo anche per Riccobono che interrompe una ripartenza amaranto 55' Luis Henrique prova a scappar via in contropiede ma incespica sulla sfera 50' Ammonito anche Likaxhiu tra le file del Livorno 46' Cretella porta subito in vantaggio i suoi ma il guardalinee segnala l’off side dell’ex centrocampista amaranto Comincia la ripresa! Termina in parità la prima frazione allo Zecchini. Pareggio in extremis dei maremmani con Sabelli, di Giordani il gol del momentaneo vantaggio amaranto 47' GOL DEL GROSSETO! Macchi sfugge via a Brisciani sulla sinistra e centra per Sabelli che non può sbagliare dall’altezza del dischetto 46' Trattenuta di Schiaroli su Cretella, giallo anche per lui 45' Saranno tre i minuti di recupero 44' Giordani si invola in contropiede e calcia dal limite, conclusione larga 40' Ammonito Giordani tra le file degli amaranto 39' Sabelli svetta a pochi passi dalla porta di Biagini ma non trova lo specchio della porta. Preme con più convinzione adesso il Grosseto 36' Mischia in area, si salvano in qualche modo gli amaranto 35' Chiusura di Schiaroli, corner per i padroni di casa 32' Ammonito Bensaja per un intervento in ritardo su Giordani 30' Cross di Brisciani, facile presa di Raffaelli 27' Destro da fuori di Macchi, si rifugia in corner Biagini 23' Giro palla del Grosseto, controllano senza patemi gli uomini di Fossati 17' GOOOLL DEL LIVORNOOO!! HA SEGNATO LUIS HENRIQUE! Lancio dalle retrovie, Giordani spizza per il centravanti brasiliano che trafigge Raffaelli con un destro all’incrocio. Amaranto in vantaggio 17' Ritmi piuttosto blandi in questo avvio 14' Traversone di Curcio, Giordani spara altissimo di testa 13' Cross di Saio, controlla in uscita alta Biagini 9' Slalom di Riccobono che prova a prendere in controtempo Biagini, risponde presente l’estremo difensore amaranto 7' Non ce la fa Savshak, dentro Fancelli al suo posto 5' Guizzo di Henrique, altro calcio di punizione guadagnato dagli amaranto 3' A terra Savshak, sanitari in campo 2' Atterrato Nardi, punizione per gli amaranto L’arbitro fischia l’inizio!

