Grosseto-Us Livorno 1915 1-1. Il rigore di Lo Faso evita il ko

Partita dominata dai padroni di casa avanti al tramonto del primo tempo con il gol dell'ex di Cretella. Per gli amaranto si salva Luci

di Lorenzo Evola

Il solito Livorno formato trasferta si conferma tale anche allo Zecchini. Contro i biancorossi gli uomini di Esposito incappano nell’ennesima prestazione insufficiente e si salvano solo con il rigore di Lo Faso a dieci minuti dal termine che risponde al gol nel primo dell’ex Cretella sugli sviluppi di un corner. Padroni di casa in dieci uomini in merito all’espulsione di Pasciuti, sfortunati in occasione dei due legni colpiti da Crivellaro e Gomes nella ripresa. Per gli amaranto ennesimo appuntamento fallito con quella vittoria esterna che continua a farsi desiderare. Partono meglio i padroni di casa in avvio di gara, sopratutto sull’out di sinistra dove Moscatelli e Bruni fanno il bello e il cattivo gioco a scapito di un Lorenzoni in grande difficoltà. La prima occasione capita sui piedi di Aleksic, il quale chiama all’intervento Bagheria con un destro da posizione defilata. Poco dopo è Gomes, sugli sviluppi di una rimessa laterale, a sfiorare il vantaggio con un’acrobazia che termina di poco a lato del montante. Vantaggio però che non tarda ad arrivare. Sugli sviluppi di un corner battuto da Pasciuti è Cretella a segnare il classico gol dell’ex battendo Bagheria con un colpo di testa da posizione ravvicinata. Uomini di Cretaz in pieno controllo del match, niente da segnalare per gli amaranto, mai capaci di farsi vedere dalle parti di Nannetti, tanto che Esposito opta per la doppia sostituzione già prima dell’intervallo inserendo Lo Faso e Bamba per i deludenti Frati e Longo.

La musica non cambia ad inizio secondo tempo, anzi sono i biancorossi ad alzare i giri del motore flirtando con il raddoppio in occasione dei due legni colpiti da Crivellaro e Gomes. La reazione labronica è affidata invece a delle conclusioni dalla distanza di Lo Faso e Luci che non impensieriscono più di tanto Nannetti. Esposito getta nella mischia anche Lucatti per aumentare il peso offensivo dei suoi, ma la manovra di Luci e compagni stenta a decollare. A venti minuti dalla fine però ecco il primo episodio favorevole alla truppa amaranto. Giampà viene steso da Pasciuti di fronte all’arbitro che non può far altro che espellere per doppia ammonizione il numero dieci grossetano. Dopo neanche dieci giri d’orologio è Luci a conquistare un calcio di rigore, trasformato poi con il brivido da Lo Faso per il definitivo 1-1. Ci sarebbe anche il tempo per provare ad acciuffare la tanto agognata vittoria, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio. Continua senza i tre punti lontano dal Picchi la marcia di un Livorno che non riesce proprio a superare quel test chiamato continuità.

Le pagelle:

Bagheria 6: Può far poco in occasione del gol di Cretella, risponde presente sulla conclusione insidiosa di Aleksic.

Fancelli 5.5: Fa fatica contro il dinamismo di Bruni nel primo tempo, spostato al centro nella ripresa non commette particolari sbavature.

Russo 5.5: Quest’oggi si balla là dietro, anche il centrale ex Ternana, in generale non è esente da colpe (dal 63’ Lucatti 5.5: Non si nota nella mezz’ora in cui è in campo).

Giampà 6: L’unico a salvarsi della retroguardia amaranto. Causa l’espulsione di Pasciuti con una scorribanda delle sue.

Lorenzoni 5: In sofferenza sulla destra nel contenere le iniziative di un indiavolato Bruni che gli sfugge di continuo, non fa meglio quando si propone al cross, palesando un’eccessiva imprecisione.

Luci 6.5: Riscatta una gara complicata con il rigore conquistato con caparbietà e determinazione. Un gesto che vale il pareggio. Cuore da capitano.

Bruzzo 5: Netto passo indietro rispetto alle ultime uscite, esce con il mal di testa dal confronto con il centrocampo grossetano. Non si nota neanche in fase offensiva, ma Esposito decide comunque di tenerlo in campo fino alla fine.

Giuliani 5.5: Meno arrembante del solito, Crivellaro lo costringe a una gara più attenta in copertura e tutta la manovra labronica ne risente (dal 88’ Lucarelli sv).

El Bakthaoui 5: Pomeriggio avaro di squilli per il marocchino, incapace di districarsi dalla marcatura degli uomini di Cretaz. Non ripete la buona prova di settimana scorsa.

Frati 5.5: Non è al meglio dopo l’infortunio di settimana scorsa, prova scialba la sua sulla trequarti. Sostituito prima dell’intervallo (dal 40’ Lo Faso 6: Si salva solo per il rigore, tra l’altro non impeccabile, dell’1-1. Per il resto la solita partita segnata da quell’evanescenza che ha contraddistinto si qui la sua esperienza in maglia amaranto)

Longo 5: Chi l’ha visto? Esposito lo getta nella mischia dal 1’, ma l’attaccante ex Lecco non ne vede davvero una. (dal 40’ Bamba 5: Ingresso timidissimo, non porta quella vivacità che tanto serviva alla sua squadra)

Esposito 5: Altra prestazione scoraggiante per i suoi lontano dal Picchi. La squadra è in balia del palleggio biancorosso fino all’espulsione di Pasciuti, solo la fortuna gli permette di tornare a casa con un misero punticino che non serve a niente a fini della classifica. Continuità cercasi.

Le formazioni ufficiali:

Grosseto (4-3-1-2): Nannetti; Crivellaro, Bruno, Bruni, Ciolli; Moscatelli, Pasciuti, Diambo; Cretella; Gomes, Aleksic (dal 68′ Carannante).

Livorno (3-4-2-1): Bagheria; Fancelli, Russo (dal 63’Lucatti), Giampà; Lorenzoni, Bruzzo, Luci, Giuliani; Frati (dal 40′ Lo Faso), El Bakhtaoui; Longo (dal 40′ Bamba).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Finisce il match allo Zecchini! Al gol di Cretella risponde il rigore di Lo Faso nella ripresa. Amaranto ancora senza vittoria lontano dal Picchi 93' Ammonito anche Bruno, in netto riardo su Bamba 90' Saranno tre i minuti di recupero 90' Ammonito anche capitan Luci 88' Dentro Lucarelli per Giuliani in questo finale di gara 85' Colpo di mano di Fancelli, punizione da posizione pericolosa per i padroni di casa 84' Ammonito Giampà che ferma un contropiede avversario 81' GOL DEL LIVORNOOO! HA SEGNATO LO FASO SU RIGORE! Esecuzione non impeccabile per l’ex Palermo, ma Nannetti non trattiene la sfera che rotola lentamente in porta 79' Rigore per il Livorno! Luci arriva per primo su un pallone vagante in area, l’arbitro indica il dischetto 74' Cross sballato da parte di Giuliani, amaranto troppo compassati anche in questa ripresa 71' Espulso Pasciuti! Secondo giallo per il numero dieci biancorosso, reo di aver steso Giampà a centrocampo 67' Dentro Carannante al posto di Aleksic 64' Traversa di Gomes! Padroni di casa ancora vicini al raddoppio con Gomes che colpisce la traversa con il mancino 63' Altro cambio per Esposito, dentro Lucatti per Russo 61' Colpo di testa di El Bakthaoui da ottima posizione, troppo timido qui il marocchino, fa buona guardia Nannetti 58' Palo di Crivellaro! L’esterno si accentra e scarica un mancino che si stampa sul palo a Bagheria battuto 55' Destro di Luci da 30 metri, palla larga di poco alla destra di Nannetti 47' Botta da fuori area di Lo Faso, respinge Nannetti Al via la ripresa! Termina il primo tempo allo Zecchini. Grosseto avanti grazie al gol dell’ex Cretella al tramonto della prima frazione. Pessimo primo tempo per gli amaranto, mai pericolosi dalle parti di Nannetti 44' Destro di Lo Faso, deviazione e calcio d’angolo per gli amaranto che provano a reagire 42' Giallo anche per Giuliani, in ritardo su Cretella 40' Doppio cambio per Esposito, dentro Lo Faso e Bamba per Frati e Longo 37' GOL DEL GROSSETO! HA SEGNATO L’EX CRETELLA! Su corner di Pasciuti è l’ex amaranto a battere di testa Bagheria da pochi passi. Vantaggio meritato per i padroni di casa 36' Cross dalla sinistra di Bruni, Cretella non riesce a concludere in porta da buona posizione 31' Diambo fa partire un tiro cross rasoterra sul quale non arriva nessuno, altra chance per i biancorossi 29' Frati sbaglia l’appoggio per Bruzzo, svanisce il contropiede labronico 26' Grosseto decisamente più pimpante in questo avvio di gara, uomini di Esposito che faticano ad alzare il proprio baricentro 23' Lorenzoni atterrato da Pasciutti, punizione per gli amaranto 20' Aleksic cade in area di rigore, per l’arbitro non c’è nulla 16' Acrobazia di Gomes, la palla scavalca Bagheria e sfiora il palo. Grande occasione per il Grosseto 14' Bruno sfonda sulla sinistra, chiude Russo in qualche modo 11' Conclusione di Aleksic dal limite, risponde presente Bagheria 6' Chiusura fondamentale di Luci su un destro a botta sicura di Gomes 5' Giallo per Bruno, dopo un fallo tattico su El Bakthaoui 4' Lorenzoni allontana, primo corner per i padroni di casa 2' Frati subisce fallo, primo calcio di punizione per gli amaranto Comincia il match allo Zecchini

