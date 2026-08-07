Guasticce ripescata in Seconda Categoria

Foto di archivio recente

Festa grande per il club del Presidente Balestri che ottiene il salto di categoria grazie alle graduatorie di merito predefinite per i ripescaggi

C’è il timbro ufficiale: l’Asd Guasticce torna in Seconda Categoria. Il club rossoblù è stato infatti ripescato per la stagione sportiva 2026/2027. Una notizia accolta con grande orgoglio dalla società, che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato. “Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di tutti: società, staff, giocatori”, sottolinea il presidente. E un pensiero speciale va anche a chi non farà parte del progetto quest’anno: “Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che questa stagione non saranno con noi ma che, lo scorso anno, hanno contribuito a rendere tutto questo possibile”. Il ds Fedi festeggia ma dichiara fermamente: “Ora si volta pagina e si pensa al campo. La Seconda Categoria è un campionato impegnativo e non ci nascondiamo. Sappiamo che sarà una stagione molto tosta ma tutti noi siamo pronti a vendere cara la pelle affinché si riesca ad onorare al meglio la nostra maglia e la categoria”. Il motto del mister Landi è chiaro e diretto: “Testa bassa e pedalare, si lavora tutti uniti per farsi trovare pronti”. La preparazione partirà il 17 agosto con l’obiettivo di arrivare al fischio d’inizio nelle migliori condizioni possibili.

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