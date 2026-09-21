Guidonia – Us Livorno 1915 1-1. Sannipoli risponde a Malotti, parità al Città dell’Aria

Nel monday night amaranto e rossoblù si spartiscono la posta in palio al termine di un match avaro di emozioni. Gli uomini di Lucarelli restano agganciati comunque alle zone nobili della classifica, preoccupa l'infortunio di Di Carmine alla mezz'ora. Bene Malotti, Gabbiani e Martinez, Mawete stecca, i cambi incidono poco

di Lorenzo Evola

Un punto da non buttare. I labronici escono imbattuti dall’ostica trasferta in terra laziale e smuovono una classifica che vede Di Carmine e compagni lanciati al quinto posto a quota 12 punti. Posticipo della sesta giornata tutt’altro che spettacolare al Città dell’Aria, con poche occasioni da una parte e dall’altra e tanti errori in fase di possesso, dovuti anche ad un campo decisamente non in perfette condizioni. Dopo qualche squillo iniziale dei padroni di casa, a fine primo tempo gli amaranto si portano avanti con il bel gol di Malotti (assist di Gabbiani) ma vengono ripresi all’alba della seconda frazione dal tocco di Sannipoli che ribatte in rete la respinta del montante sul siluro di Borghini. I padroni di casa tentano il colpo grosso nel finale con Vertainen, il quale va centimetri dal 2-1. Il fortino degli ospiti comunque regge e il risultato non cambia più fino al triplice fischio. Un pareggio prezioso, insomma, per Lucarelli e i suoi ragazzi, in vista dell’impegno di sabato al Picchi contro la Pianese.

La cronaca

Per il match contro i rossoblù il tecnico ex Ternana opta per qualche cambio nell’undici titolare, con Gentile che prende il posto di Regazzetti e Gabbiani libero di agire sulla trequarti alle spalle di Di Carmine. Si riforma anche la coppia Bachini – Veseli dopo le incertezze mostrate dalla retroguardia nell’ultimo turno contro il Vado. Dopo due giri d’orologio sono i laziali ad affacciarsi dalle parti di Martinez, con Murgia che non controlla un’invitante filtrante di Giannotti in area di rigore. Pochi minuti più tardi è invece Ferrari a spaventare i labronici, bravo nell’occasione Martinez che si oppone al destro dell’ex di turno da buona posizione. Per gran parte della prima frazione faticano e non poco, invece gli amaranto, ingabbiati negli ultimi venti metri e costretti a fare a meno di Di Carmine per un infortunio al piede allo scoccare della mezz’ora. Il Guidonia prova ad insistere affidandosi alle iniziative – un po’ velleitarie a dir la verità – di Giannotti e Ferrari, ma la truppa di Lucarelli non corre chissà quali rischi. Quando tutto sembra apparecchiato per un intervallo all’insegna della parità, il match si sblocca all’improvviso. Poco prima del duplice fischio è proprio l’ex Ferrari a servire involontariamente Gabbiani al limite dell’area, il numero 9 si dimostra freddo nel servire con i tempi giusti Malotti che si accentra e trafigge Drago con un mancino da due passi. Il vantaggio inaspettato esalta i labronici, con Peralta che avrebbe pure la chance di timbrare il raddoppio, il suo sinistro, tuttavia, si spegne debole tra le braccia di Drago. All’intervallo, insomma, gli amaranto tornano negli spogliatoi con il vento in poppa.

Nella ripresa però, i labronici probabilmente sottovalutano la reazione dei ragazzi di Lopez, cinici nell’acciuffare il pareggio dopo a malapena cinque minuti. Al termine di un lungo batti e ribatti in area, Borghini carica un destro violento dal limite dell’area, la sfera si stampa sul palo e carambola sui piedi di Sannipoli, lesto ad anticipare i difensori amaranto e insaccare in porta a Martinez battuto. L’1-1 a differenza di quanto si potesse pensare, in realtà congela la partita, macchiata da numerose imprecisioni dovute anche alla stanchezza accumulata in seguito agli impegni ravvicinati. Lucarelli prova a scuotere i suoi inserendo Haas (al debutto), Mancini e Bonassi, senza tuttavia riscuotere grandi risposte. Solo Falasco sollecita la reattività di Drago con un sinistro dalla distanza ma, nel complesso, la manovra degli amaranto si rivela spesso prevedibile e macchinosa. All’80’ è allora il Guidonia a sfiorare il vantaggio con un destro potente di Vertainen, sul quale Martinez non avrebbe potuto nulla. La gara di fatto, si conclude qui.

Le pagelle

Martinez 6.5: Si fa trovare pronto in avvio sul tentativo ravvicinato di Ferrari e in generale risponde sempre presente quando chiamato in causa.

Gentile 6: Catapultato sulla destra per concedere un po’ di riposo a Regazzetti, conferma le proprie attitudini già messe in mostra lo scorso anno: tanto volume con qualche imprecisione di troppo con il pallone tra i piedi

Bachini 6: Prestazione senza sbavature al centro della retroguardia, controlla bene lo spauracchio Ferrari.

Veseli 6: Solido insieme al collega di reparto, concede poco o nulla all’arsenale offensivo di Lopez.

Falasco 5.5: Pericoloso come di consueto con il suo mancino, sollecita Drago in una delle poche occasioni dei labronici. Rischia tanto però nella ripresa quando perde un possesso sanguinoso con la collaborazione di Arrigoni, per sua fortuna i laziali non ne approfittano.

Arrigoni 5.5: A tratti al piccolo trotto, gioca un numero piuttosto elevato di palloni ma senza mai accelerare i ritmi.

Bacciardi 6: Prova a farsi sentire in mezzo al campo, non si tira mai indietro quando serve lottare su ogni pallone vagante. Ci prova anche da fuori, senza però troppa convinzione (dal 66’ Haas 6: Esordio in maglia amaranto per l’ex Empoli, la stoffa c’è, la condizione meno, come prevedibile dopo il lungo stop).

Malotti 7: In ombra fino al tramonto della prima frazione, poi il lampo inaspettato su servizio di Gabbiani che stappa il match. Torna nei ranghi nella ripresa, fino alla sostituzione (dal 66’ Bonassi 6: Tanta legna nella seconda metà del secondo tempo)

Gabbiani 6.5: Lucarelli gli dà una chance da titolare e la sfrutta a dovere. Suo l’assist per il vantaggio firmato Malotti, oltre a tanto movimento a disorientare i dirimpettai rossoblù. In crescita (dal 66’ Mancini 5.5: Mezz’ora finale piuttosto anonima)

Mawete 5: Il suo avvio di stagione è facile da definire: tracotante al Picchi, spaesato e insicuro in terra nemica. Stasera è davvero impalpabile, se non per un colpo di testa nel finale

Di Carmine 5.5: La sua partita dura solo una mezz’ora scarsa a causa di un infortunio al piede che pare non di poco conto. Una mezz’ora, comunque, trascorsa ad inseguire palloni giocabili che non arriveranno mai (dal 33’ Peralta 5.5: Promette tanto ma alla fine dei conti incide poco).

All. Lucarelli 6: Il pareggio in un campo non facile – in tutti i sensi – fa senz’altro morale e consente ai suoi di respirare ancora l’aria della zona playoff. Bene per la ritrovata solidità difensiva, l’augurio però è che l’infortunio di Di Carmine non vada ad aggravare una sterilità offensiva che inizia già un po’ a preoccupare.

Le formazioni ufficiali:

Guidonia (3-5-2): Drago; Esempio, Borghini, Baroni; Viteritti, Santoro, Murgia, Sannipoli, Zappella; Giannotti, Ferrari. All. Lopez.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Gentile, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi (dal 66′ Haas); Malotti (dal 66′ Bonassi), Gabbiani (dal 66′ Mancini), Mawete; Di Carmine (dal 33′ Peralta). All. Lucarelli.

Termina il match al Città dell’Aria! Al timbro di Malotti a fine primo tempo risponde la zampata di Sannipoli, all’interno di un match segnato da tanti duelli e poca qualità 90' Saranno tre i minuti di recupero 87' Mawete ci prova di testa, palla oltre il montante 85' Ultimi scampoli al Citta dell’Aria, squadra piuttosto stanche 80' VERTAINEN! Destro violento dell’attaccante di casa, palla che sfiora il palo di Martinez 72' Giallo per Arrigoni causa proteste 66' Triplo cambio per il Livorno, dentro Mancini, Haas e Bonassi per Gabbiani, Bacciardi e Malotti 62' Ferrari ci prova in area, il guardalinee segnala il fuorigioco dell’ex di turno 57' Falasco calcia da fuori, Drago si distende in corner 52' GOL DEL GUIDONIA! Pareggiano i conti gli ospiti, Borghini spara una cannonata sul montante, sulla respinta Sannipoli è il più lesto di tutti nel ribadire in rete da due passi 49' Destro di controbalzo di Gentile, palla fuori di poco. Subito propositivi gli amaranto Comincia la ripresa al Città dell’Aria! Termina il primo tempo al CIttà dell’Aria. Labronici avanti grazie al timbro di Malotti su assist di Gabbiani poco prima del duplice fischio 49' Batti e ribatti in area del Livorno, Ferrari non riesce nella deviazione sotto porta 45' Saranno quattro i minuti di recupero 44' Guizzo improvviso dei labronici che approfittano del regalo di Ferrari per sbloccare il match 41' GOOOLLL DEL LIVORNOOOO!! HA SEGNATO MALOTTI!! Ferrari regala la sfera a Gabbiani al limite dell’area, l’attaccante amaranto è lucido nel servire Malotti che sterza e trafigge Drago con il sinistro. Amaranto in vantaggio 40' Strappo di Mawete sulla sinistra, cross troppo lungo per l’accorrente Gabbiani che non ci può arrivare 38' Problemi anche per Gabbiani, gioco fermo 36' Giallo per Baroni che colpisce duramente Gabbiani 33' Fuori Di Carmine per infortunio, dentro Peralta al suo posto 32' Ferrari sciupa una ghiotta chance sparando fuori dallo specchio da due passi. Rischiano gli uomini di Lucarelli 30' Zappella da fuori, tiro sbilenco 27' Fallo di Gabbiani, punizione dalla trequarti per i rossoblù 25' Non decolla il primo tempo del Livorno, Guidonia che mantiene le redini del possesso 21' Ferrari travolge Falasco in area, si salvano gli amaranto 20' Zappella crossa dalla destra, Mawete devia in corner 16' Faticano a trovare varchi negli ultimi venti metri gli amaranto, si chiude con ordine la compagine laziale 11' Pericolosa ancora la formazione di Lopez, Ferrari entra in area, sterza e calcia, si oppone con il corpo Martinez 2' MURGIA! L’attaccante di casa non controlla un suggerimento invitante di Giannotti in area. Subito pericoloso il Guidonia L’arbitro fischia l’inizio al Citta dell’Aria!

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