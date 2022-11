Half Marathon, TUTTI I RISULTATI

Si è conclusa la quinta edizione della Half Marathon di Livorno andata in scena la mattina di domenica 13 novembre. È possibile consultare tutte le classifiche cliccando sulla clip bianca su sfondo azzurro sopra al titolo. Sempre sopra al titolo è possibile guardare tutte le immagini della mezza maratona cliccando sulla fotogallery a cura di Giulia Bellaveglia.

A trionfare è stato Stefano Massimi della Gs Lucchese che ha fatto fermare il cronometro sul tempo di 1:06:28. Al secondo posto Antonino Lollo dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter che ha finito in 1:07:49. Bronzo per Domenico Passuello della Gs Lucchese con 1:09:33.

Prima tra le donne Claudia Marietta del G.S. Lammari che ha chiuso con 1:20:28. A seguire Ilaria Bergaglio dell’Atletica Novese con 1:23:55. Sull’ultimo gradino del podio femminile Chiara Gallorini dell’Asd Track & Field Master Gross.

In tutto sono stati 922 gli atleti arrivati al traguardo della mezza maratona che hanno terminato la gara, più i 167 partecipanti della CorriLivorno (10 km).

