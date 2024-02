Hejo Dojo protagonista in Croazia all’European Cup Zagreb Open

Un weekend da protagonisti per gli atleti dell'Hejo Dojo in quel di Croazia all'European Cup Zagreb Open. A questa prestigiosa competizione svoltasi a Zagabria hanno partecipato Matilde Demi, Giulio Demi, Milo Bozzolani, Simone Balloni, Matteo Gavarini, Nicola Tararelli e Giorgio Domenici

I risultati ottenuti dagli allievi del maestro Emanuele Bozzolani sono stati bellissimi. Matilde Demi ha vinto l’oro nel point fight, argento nella light contact e bronzo nella kick light. Nicola Tartarelli 2 ori nel point fight (1 nella categoria – 74 kg e 1 nella -84 kg). Giorgio domenici 2 argenti nel point fight ( 1 juniores -74 kg e 1 nella senior -74 kg). Tutti gli atleti in gara si sono comunque distinti con bellissime prestazioni ma questo è un torneo a cui partecipano i migliori atleti al mondo e non sempre si può andare a podio. La palestra si è da poco trasferita nella nuova sede di via Paolo Lilla, 82 e qui si svolgono corsi di ju jitsu, kick boxing (contatto leggero e contatto pieno), Mma per agonisti e non agonisti.

