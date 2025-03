Hip hop, 18 medaglie d’oro per la Livorno Danza maestra Filippi-Circolo La Rosa

Sono ben 18 le medaglie d’oro conquistate dai ragazzi e dalle ragazze della scuola livornese, per un vero e proprio trionfo. Si è laureata campione regionale la crew Cool Kids under 11

Al PalaMontepaschi di Chianciano si sono svolti i campionati regionali Fidesm, ai quali hanno partecipato con successo i ballerini della società Livorno Danza maestra Filippi – Circolo La Rosa. Sono ben 18 le medaglie d’oro conquistate dai ragazzi e dalle ragazze della scuola livornese, per un vero e proprio trionfo.

Si è laureata campione regionale la crew Cool Kids under 11 (nella foto) formata da Giacomo Bigazzi, Giulia Bondi, Greta Ciricosta, Giorgia Baldini, Emma Franzoni, Greta Lubrano e Vittoria Bondi.

Straordinari risultati anche nella hip hop battle. Nella classe unica 13-14 è arrivato uno splendido primo posto per Emma Gallupi. Primo, secondo e terzo posto nella classe unica 15-16 rispettivamente per Tommaso Ricci, Agata Philippe e Indya Pardini. Nella classe 17 OL trionfa Greta Spagnoli, con una brillante seconda posizione per Francesco Mazzoni.

Nell’hip hop duo primo posto per Adele Vinciguerra e Giorgia Ciricosta (13/14 c), Sofia Venturi e Indya Pardini (15-16 b), Tommaso Ricci e Emma Gallupi (16/ol as), Samuele e Rebecca Monticelli (17 classe a), Francesco Mazzoni e Greta Spagnoli (over 17 as). Seconda piazza per Anita Avanzati e Olga Di Grande (10-12 classe c) e per Chiara Fraschi e Sofia Pierdomenico (over 17 b).

Nell’hip hop singolo sono arrivati una marea di primi posti: Paola Tramontana (15-16 c, terza Raissa Cresci), Indya Pardini (15-16 b, secondo posto per Sofia Pierdomenico), Tommaso Ricci (15-16 a), Agata Philippe (15-16 as), Emma Gallupi (13-14 as), Anna Gradassi (over 17), Alice Olmi (over 17 b), Francesco Mazzoni (17/ ol as maschi), Greta Spagnoli (17/ol as femmine). Piazza d’onore per Giorgia Ciricosta (13-14 c) e Sofia Venturi (13-14 b, quarto posto per Elisa Martini).

A tutti questi ballerini vanno i complimenti e gli applausi di insegnanti e dirigenti della Livorno Danza maestra Filippi – Circolo La Rosa.

