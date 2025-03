Hip hop e latino, 11 medaglie per il Nina Dance Group ai Regionali

La direttrice artistica Serena Sicilia: "Le medaglie sono importanti ma la vittoria più grande sono i sorrisi dei nostri ragazzi che ci fanno credere ancora di più che lo sport sia fonte di esperienze positive ed un mezzo che accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita a 360 gradi"

Sabato 1 e domenica 2 marzo 2025 a Chianciano Terme si sono svolti i campionati regionali della FIDESM (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) ed il Nina Dance Group, associazione sportiva di Livorno situata al centro commerciale Parco Levante, conta 8 medaglie d’oro, 3 argento e 11 finali nel settore delle danze street quindi, hip hop, e nel settore delle danze coreografiche quindi latino americano. La loro presenza è stata numerosissima con ben 60 atleti partecipanti. Ma il Nina Dance Group sta spopolando anche nel settore delle danze aeree con la partecipazione al campionato del mondo CSEN.

“Ogni anno, il Campionato Regionale è per noi ormai tappa fissa – racconta la direttrice artistica del Nina Dance Group Serena Sicilia – quest’anno abbiamo portato anche degli atleti emergenti nella categoria 4/7 anni e nella categoria 8/12 anni ed è stata un’emozione unica per noi insegnanti, atleti e genitori. Le medaglie sono importanti ma la vittoria più grande sono i sorrisi dei nostri ragazzi che ci fanno credere ancora di più che lo sport sia fonte di esperienze positive ed un mezzo che accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita a 360°. Cerco sempre di trasmettere gioia, entusiasmo, passione, energia e senso di gratitudine, per me ingredienti fondamentali della nostra scuola e del percorso di un’agonista”.

Si ringraziano a gran voce le famiglie sostenitrici e gli insegnanti: Vito Closer e Gaia Sardelli per il settore street e Serena Sicilia, Sergio Mariani, Marco Salvadori per il settore danze coreografiche.

Ecco i nomi di tutti i ballerini: Iris Bacchiocchi, Rachele Bertone, Mia Bientinesi,Sole Branchetti, Ginevra Celentano, Nicole Colombo, Emma Corona, Chiara Cozzolino, Alessia D’amicis, Ylenia Di Prisco, Azzurra Maria Fazio, Alice Filippi, Nina Franceschi, Fiamma Guerrieri, Risana Halili, Genni Halili, Klea Kokaj, Aida Kola, Enea Kola, Martina Lepri, Aurora Lipari, Noemi Lombardi, Alice Macaluso, Gaia Marconcini, Virginia Martelli, Marta Minuti, Emma Morosini, Alice Neri, Camilla Neri, Clelia Niccolini, Ilaria Nicolucci, Emma Noccioli, Gabriele Oliviero Aniello, Aurora Parciante, Melissa Pieri, Sabrina Pivanti, Sofia Poataru, Anna Potestà, Ludovica Primerano, Luisa Rocchiccioli, Matilde Rossi, Emma Russo, Eva Salvini, Bianca Scheveger, Anna Serughetti, Aurora Shehu, Isabel Simoncini, Nicole Valenti, Stella Venturi, Eva Scribano, Linda Mafalda Bandaccheri, Sara Andrea Ionescu, Agata Landi, Alessia Frascini, Giorgia Manfredini, Serena Coscodan, Serena Bonacchi, Isabel Fusere.

