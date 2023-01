Hip Hop, Emma conquista la medaglia d’oro

Emma Gallupi, medaglia d'oro nella categoria 13-14 anni classe unica

Si è concluso al Palazzo Dei Congressi di Riccione il Campionato Italiano Assoluto di hip hop organizzato dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) e riconosciuto dal Coni in cui hanno partecipato con successo i ballerini della Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo Arci La Rosa

Si è concluso al Palazzo Dei Congressi di Riccione il Campionato Italiano Assoluto di hip hop organizzato dalla Fids (Federazione Italiana Danza Sportiva) e riconosciuto dal Coni in cui hanno partecipato con successo i ballerini della Livorno Danza Maestra Filippi Asd e Circolo Arci La Rosa.

Ha conquistato la qualifica di interesse nazionale nella disciplina Hip Hop Emma Gallupi che vince la medaglia d’oro nella categoria 13-14 anni classe unica. Quinta piazza per Francesco Meucci, categoria over 17. Sesto posto Tommaso Ricci categoria 14-15 anni. Gran finale nel duo Hip hop per Stella Rizzelli e Marta Florio, categoria categoria 15-16 anni. Questi risultati sono motivo di orgoglio per il tecnico federale Marina Filippi.

Condividi: