Hip-hop, Livorno Danza Maestra Filippi al top agli Italiani di Rimini
Gli atleti hanno conquistato numerosi podi e importanti piazzamenti nelle discipline Hip-Hop confermando l'eccellente livello tecnico raggiunto
Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi ASD, in collaborazione con il Circolo La Rosa, che ha partecipato con ottimi risultati ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2026, svoltisi presso la Fiera di Rimini. Gli atleti hanno conquistato numerosi podi e importanti piazzamenti nelle discipline Hip-Hop confermando l’eccellente livello tecnico raggiunto.
HIP-HOP CREW
- Medaglia d’oroper la crew COOL KIDS UNDER 15 composta da Emma Franzoni, Giacomo Bigazzi, Greta Ciricosta, Greta Lubrano, Marta Tribioli, Giorgia Baldini.
- Medaglia d’oroanche per la crew ANKEMENUX vincitrice della Crew Battle formata da Eleonora e Agata Philippe, Alice Olmi, Greta Spagnoli, Francesco Mazzoni, Emma Gallupi.
HIP HOP, SOLO E BATTLE
- Greta Spagnoli: Argento e Bronzo
- Agata Philippe: 6° posto
- Adele Vinciguerra: 5° posto
- Francesco Mazzoni: 4° posto
- Alice Olmi: 5° posto
- India Pardini: Medaglia d’argento
- Chiara Fraschi: Medaglia di bronzo
- Giorgia Ciricosta: 4° posto
- Emma Gallupi: Oro e argento
HIP-HOP DUO
- Medaglia d’oroper Greta Ciricosta e Greta Lubrano
- Medaglia d’oroper Anita Avanzati e Olga Di Grande
- Medaglia d’argentoper Agata Philippe ed Emma Gallupi
- 4° postoper Adele Vinciguerra e Giorgia Ciricosta
- 5° postoper Francesco Mazzoni e Greta Spagnoli
- 7° postoper Sofia Pierdomenico e Chiara Fraschi
Questi straordinari risultati sono il frutto dell’impegno, della passione e del costante lavoro della Maestra Marina Filippi, che con professionalità, competenza ed esperienza continua a formare giovani talenti, accompagnandoli verso traguardi a livello nazionale e internazionale. Un successo che rende orgogliosi gli atleti, le loro famiglie e tutta la società, confermando ancora una volta la Livorno Danza Maestra Filippi ASD tra le realtà di riferimento dell’hip-hop italiano.
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