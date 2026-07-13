Hip-hop, Livorno Danza Maestra Filippi al top agli Italiani di Rimini

Gli atleti hanno conquistato numerosi podi e importanti piazzamenti nelle discipline Hip-Hop confermando l'eccellente livello tecnico raggiunto

Grande soddisfazione per la società sportiva Livorno Danza Maestra Filippi ASD, in collaborazione con il Circolo La Rosa, che ha partecipato con ottimi risultati ai Campionati Italiani di Categoria FIDESM 2026, svoltisi presso la Fiera di Rimini. Gli atleti hanno conquistato numerosi podi e importanti piazzamenti nelle discipline Hip-Hop confermando l’eccellente livello tecnico raggiunto.

HIP-HOP CREW

Medaglia d’oro per la crew COOL KIDS UNDER 15 composta da Emma Franzoni, Giacomo Bigazzi, Greta Ciricosta, Greta Lubrano, Marta Tribioli, Giorgia Baldini.

per la crew composta da Emma Franzoni, Giacomo Bigazzi, Greta Ciricosta, Greta Lubrano, Marta Tribioli, Giorgia Baldini. Medaglia d’oroanche per la crew ANKEMENUX vincitrice della Crew Battle formata da Eleonora e Agata Philippe, Alice Olmi, Greta Spagnoli, Francesco Mazzoni, Emma Gallupi.

HIP HOP, SOLO E BATTLE

Greta Spagnoli : Argento e Bronzo

: Argento e Bronzo Agata Philippe : 6° posto

: 6° posto Adele Vinciguerra : 5° posto

: 5° posto Francesco Mazzoni : 4° posto

: 4° posto Alice Olmi : 5° posto

: 5° posto India Pardini : Medaglia d’argento

: Medaglia d’argento Chiara Fraschi : Medaglia di bronzo

: Medaglia di bronzo Giorgia Ciricosta : 4° posto

: 4° posto Emma Gallupi: Oro e argento

HIP-HOP DUO

Medaglia d’oro per Greta Ciricosta e Greta Lubrano

per Greta Ciricosta e Greta Lubrano Medaglia d’oro per Anita Avanzati e Olga Di Grande

per Anita Avanzati e Olga Di Grande Medaglia d’argento per Agata Philippe ed Emma Gallupi

per Agata Philippe ed Emma Gallupi 4° posto per Adele Vinciguerra e Giorgia Ciricosta

per Adele Vinciguerra e Giorgia Ciricosta 5° posto per Francesco Mazzoni e Greta Spagnoli

per Francesco Mazzoni e Greta Spagnoli 7° postoper Sofia Pierdomenico e Chiara Fraschi

Questi straordinari risultati sono il frutto dell’impegno, della passione e del costante lavoro della Maestra Marina Filippi, che con professionalità, competenza ed esperienza continua a formare giovani talenti, accompagnandoli verso traguardi a livello nazionale e internazionale. Un successo che rende orgogliosi gli atleti, le loro famiglie e tutta la società, confermando ancora una volta la Livorno Danza Maestra Filippi ASD tra le realtà di riferimento dell’hip-hop italiano.

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