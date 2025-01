Hip Hop, Lorenzo Martelli 19 volte campione d’Italia

Nella finale del Popping solo (disciplina di Hip Hop) over 17 è riuscito a sbaragliare la concorrenza di avversari molto accreditati. Grande soddisfazione per il ballerino Labronico in forza alla Emozione Danza di Porcari

Si sono svolti a Riccione in questo fine settimana i Campionati Italiani assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDESM) di Street e Breaking. In gara anche il pluricampione Livornese Lorenzo Martelli che si è aggiudicato per la diciannovesima volta il titolo tricolore. Nella finale del Popping solo (disciplina di Hip Hop) over 17 è riuscito a sbaragliare la concorrenza di avversari molto accreditati. Grande soddisfazione per il ballerino Labronico in forza alla Emozione Danza di Porcari che con questa vittoria arricchisce il suo palmares che vanta oltre alle diciannove vittorie ai Campionati Italiani, due ori agli europei e due argenti ai mondiali dello scorso ottobre.

