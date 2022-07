Hip Hop senior, Lorenzo vice campione d’Europa

Il livornese classe 1999 Lorenzo Martelli non finisce mai di stupire, medaglia d’argento ai Campionati europei di Skopje nella categoria Hip hop senior. “Ora il mondiale. Vado con un unico scopo: vincerlo, adesso basta secondi e terzi posti”

di Giulia Bellaveglia

Lorenzo Martelli non finisce mai di stupire. Per elencare tutti i titoli ottenuti, sia a livello nazionale che internazionale, non basterebbe un giornale intero. Quello su cui ci concentriamo qui, però, è un qualcosa che si configura come un gradino ancora più alto delle sfide precedenti: la medaglia d’argento ai Campionati europei di Skopje (2-5 luglio), Macedonia del Nord, nella categoria Hip hop senior. “Ho ottenuto molti successi, anche nelle prove internazionali – spiega Martelli – Ma sempre nel Duo, mai da solo. Ecco perché tengo particolarmente a questa vittoria, la prima ottenuta contando solo ed esclusivamente sulle mie forze. Entrambe le categorie hanno vantaggi e svantaggi. Alcune cose sono più semplici in una, altre nell’altra. Ma sono davvero molto contento di questo primo trionfo basato su me stesso”. Per l’atleta livornese, classe 1999, l’evento è stato anche l’occasione per ottenere un quarto posto nel Popping e un quinto nel Duo, categoria nella quale si è esibito insieme a Samuele Ricci. Ma quello che conta, naturalmente, è il secondo gradino del podio strappato ad altri circa 70 partecipanti, dopo tante settimane di duro lavoro. “Dall’esame dell’Accademia di fine maggio mi sono preso solo 5/6 giorni di riposo e sono rientrato subito in preparazione con allenamenti molto intensi – prosegue – Con i vari impegni il tempo è sempre meno. Ringrazio con tutto il cuore la mia Accademia, l’Academy of Excellence, e la Salus, che mi ha gentilmente concesso una stanza per prepararmi al meglio”. Complessivamente un’Italia andata a gonfie vele. “Il team della nazionale ha ottenuto degli ottimi risultati. Tanti ori e bronzi che in un campionato europeo non si vedevano da una vita. Siamo tornati tra le migliori nazioni per quanto riguarda questo sport e per noi non può che essere motivo di orgoglio”. Adesso l’obiettivo è uno solo. “Il mondiale a Graf, in ottobre – conclude Lorenzo – Cosa mi aspetto? Vado con un unico scopo: vincerlo, adesso basta secondi e terzi posti”.

