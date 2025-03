Hooker, sirene dalla serie A1

di Giacomo Niccolini

In un momento a dir poco caldo della stagione arriva un rumor di mercato che riguarda proprio uno dei protagonisti della stagione amaranto della Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker. Secondo il sito accreditato che tratta del mondo della palla a spicchi italiana, Pianeta Basket, il folletto USA della Bi.Emme Service sarebbe pronto a prendere la valigia e ad accasarsi alla Givova Scafati in serie A1. La società campana cercherebbe infatti un sostituto per l’addio imminente del play Rob Gray, capocannoniere della serie A con 21,2 punti di media a partita in viaggio verso le sponde della Turchia.

Hooker al momento è stato uno dei più continui in casa amaranto registrando 13,3 punti, 5,5 rimbalzi e 4 assist di media a partita. In caso di una sua partenza si aprirebbero vari scenari di mercato sui quali sta lavorando alacremente Giulio Iozzelli, consulente sportivo della LL da ormai circa un mese, tenuto ancora (per il momento) lontano dai riflettori.

Con la partenza di Hooker si pensa dunque a un play italiano? Oppure alla soluzione di affidare la cabina di regia (con alcuni sacrifici) al trio Banks-Filloy e Bargnesi e cercare magari una guardia con tanti punti nelle mani e un importante “4” straniero?

Le soluzioni e le ipotesi sono molte ma adesso il tempo corre. Domenica la trasferta a Pesaro. La Libertas con la sconfitta contro Cento ha complicato tutto anche se, nelle situazioni complicate, si sa, i livornesi sanno sempre dare il meglio di loro.

