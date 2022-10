I calciatori “speciali” amaranto in campo per i test match

Alcune immagini dei due test match affrontati dagli amaranto a Pontedera contro Siena e Fiorentina

Sono i calciatori dell'associazione Nuova Arlecchino che, con indosso la maglia amaranto e con la benedizione ufficiale dell'Us Livorno, diventano Livorno for Special, la squadra di calcio che parteciperà al prossimo campionato della "Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale"

Sono scesi in campo sabato scorso a Pontedera per i primi test match i vista della stagione che andrà ad iniziare i primi mesi del 2023. Sono i calciatori speciali dell’associazione Nuova Arlecchino che, con indosso la maglia amaranto e con la benedizione ufficiale dell’Us Livorno, diventano Livorno for Special, la squadra di calcio che parteciperà al prossimo campionato della “Divisione Calcio Paralimpica e Sperimentale” scendendo in campo nel torneo di Secondo Livello riservato agli atleti con disabilità mentali, fisiche e sensoriali.

Primi due match giocati contro Siena e Fiorentina e prime due sconfitte arrivate ma sempre a testa alta per gli amaranto della presidente Natascia Lombardi. Ancora molto il cammino da fare in vista del fischio d’inizio consapevoli che la strada è sempre in salita ma il cuore “va in discesa” grazie ad un entusiasmo da Champions League.

Chiunque si voglia unire a questa splendida famiglia lo può fare contattando la presidente Lombardi al 349-310.38.87 oppure recandosi direttamente al campo delle 5 Querce il mercoledì ed il venerdì dalle 18.30 alle 20 per un allenamento di prova o semplicemente per guardare i ragazzi divertirsi sul rettangolo verde di gioco.

Ecco la rosa della Livorno for Special: Brega, Cantini, Luciano, Peruzzi, Cappelli, Paternoster, Orsini E., Merlino, Salvi, Perrone, Matteini.

Presidente: Lombardi.

Allenatori: Salvini M., Stella, Orsini V.

Dirigenti: Salvini V., Peruzzi, S.

