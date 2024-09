I Folgorini al seminario nazionale di karate

Due intesi giorni di impegno agonistico, affrontati da Leonardo Nannini, Samuele Corvaglia, Leonardo Bombardi ed Elena Di Lelio in previsione dei prossimi eventi

Presenti! Ecco la risposta alla chiamata del Seminario della Nazionale Italiana Giovanile Fijlkam di Karate, svoltosi dal 5 al 6 del presso l’impianto sportivo di Brescia, alla quale i folgorini del settore giovanile, appartenenti alla Asd Esercito – 187 Folgore di Livorno, hanno preso parte con particolare entusiasmo ed energia, che contraddistingue l’inizio stagione.

“Mai fermi” è stato lo status degli atleti combattenti blu/azzurro (colori di rappresentanza della Forza Armata) che nell’arco estivo hanno dato continuità d’azione, secondo il piano di lavoro denominato “Summer Days”.

Il progetto prevede per gli atleti particolarmente motivati di implementare e consolidare la performance sportiva e non solo, attraverso il “Mindtrainer Sportivo” (atto allo sviluppo della Performance e Benessere Psico Fisico) indirizzato alle fasce giovanili in età evolutiva.

Due intesi giorni di impegno agonistico, affrontati da Leonardo Nannini, Samuele Corvaglia, Leonardo Bombardi ed Elena Di Lelio in previsione dei prossimi eventi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©