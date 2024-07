I Folgorini all’Educamp Coni di Amalfi

Un percorso itinerante senza fine ,quello che interessa il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, che dal progetto “Sulle orme dell’ atleta militare” con particolare riferimento al Campione del Mondo Angelo Crescenzo in forza al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito – CSOE, iniziativa promossa dalla ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno dall’anno 2016, parte del movimento giovanile coinvolto nell’iniziativa del training speciale estivo, intitolato 𝐅𝐎𝐋𝐆𝐎𝐑𝐄 – 𝐒𝐔𝐌𝐌𝐄𝐑 𝐃𝐀𝐘𝐒 (orientato alla disciplina olimpica del Karate FIJLKAM e indirizzato nello specifico alla specialità del Kumite – combattimento a contatto controllato, sviluppato presso la Caserma Vannucci – LI), si integra ai piani educativi promossi dal 𝐂𝐎𝐍𝐈 che favorisce e valorizza, l’attività sportiva giovanile, attraverso un percorso educativo sportivo multidisciplinare che accompagna il giovane in tutto il periodo dell’anno, prevedendo nella stagione invernale il progetto “Centro CONI – Orientamento e Avviamento allo Sport” e gli “Educamp CONI” in quella estiva.

Parte dei folgorini hanno preso parte dal 16 al 21 del c.m., all’ International Educamp Coni Amalfi. Un percorso che ha lo scopo di ampliare la base dei praticanti, di incrementare il loro bagaglio motorio, di seguirli nella ricerca e nell’ individuazione del proprio talento, che nel futuro potrebbe riversarsi in un’attività di alto livello mirato profondamente al potenziamento della formazione e attentamente indirizzata, a tecnici e a atleti combattenti di ogni età, svoltosi presso il campo sportivo di Agerola (NA) .

Direttore del camp il maestro Antonio CALIFANO, con la speciale presenza dell’atleta militare di Crescenzo. La giovanile di ASD 187 Folgore guidata dal “direttore tecnico con le stellette” Antonio CITI e ASD Accademia Militare di Modena dal d.t. Carlo Francesco TOMBOLINI MONTESSORI, assieme hanno aderito all’esperienza dei progetti educativi estivi dedicati alle fasce d’età giovanili, inquadrati nella programmazione delle attività CONI, per la formazione giovanile blu/azzurra, i colori di rappresentanza della Forza Armata.

