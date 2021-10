I Folgornini agli allenamenti del Comitato Regionale Toscana Karate

Con una sorprendente partecipazione di circa 200 atleti, il Comitato Regionale Toscana Karate – Crtk Fijlkam, sabato e domenica scorsa, hanno sostenuto gli allenamenti selettivi per la rappresentativa Regionale “Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores”, il training Master, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”, Kata “forme” e, inoltre, gli allenamenti dedicati ai propedeutici “esame di graduazione per la cintura nera 1º, 2º e 3º Dan”.

Grande entusiasmo per il successo del movimento “Karate toscano”, e altrettanto grande la soddisfazione tra le schiere delle ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno per il “tecnico con le stellette” Antonio CITI, che per l’occasione è stato designato tecnico regionale di riferimento per la categoria Cadetti (14 -15 anni d’età) ed ha condotto l’ allenamento della sessione giovanile, secondo il principio del “vigore d’azione”, per la specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato”.

Nella giovanile hanno preso parte alla selezione i folgorini per le classi: esordienti Angela Fappiano, Edoardo Ligas, Jacopo Citi, Nicholas Simonetti, Vittoria Millauro.

Per i Cadetti: Federico Picchiotti e per la categoria Juniores: Andrea Bozzi, Emma Frizzi e Mihai Mogildea.

Adesso il settore giovanile dei giovani talenti rimane in attesa di eventuali convocazioni per i prossimi impegni della Regione.