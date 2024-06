I “ragazzi” del Montenero ricordano la Barontini vinta nel 1994

I protagonisti di quel successo: Claudio Cecconi, Mirko Branchetti, Michele Simonini, Flavio Pistocchi, Massimiliano Minuti, Fabio Quaglierini, Riccardo Fraschetti, Fiodo Moggia, Andrea Salvaderi, Fabio Gradassi e Boldrini Massimo

A distanza di trent’anni, per celebrare la storica vittoria del Montenero alla Barontini del 1994, si sono ritrovati alcuni giorni fa al Ristorante Conti i “ragazzi” artefici di quell’impresa raggiunta a suon di record del percorso. Allenati da Alvaro Dovicchi con i compianti Claudio Minuti ed Umberto Marconcini, il mitico “Uccellino” alla supervisione, hanno ricordato i numerosi aneddoti di quell’annata: uno tra i tanti quando Umberto salì sul gozzo prese sulle spalle Giacomo Tacconi, alla prima esperienza come timoniere, facendogli fare il giro dei fossi.

Il gruppo si è ripromesso di non far trascorre altri decenni per potersi incontrare di nuovo.

