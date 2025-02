I “Tyrsenoi” brillano alla 3ª Coppa San Marino capitanati da Guidelli

Sabato 15 febbraio 2025, al Teatro Nuovo di Dogana, i “Tyrsenoi” hanno partecipato con successo alla Terza Coppa San Marino, inaugurando il loro 2025 agonistico con ottimi risultati. La squadra, capitanata da Jonathan Guidelli, veterano e collaboratore del coach Sircana, ha saputo dare il massimo, confermando ancora una volta la solidità del team e il talento dei suoi atleti.

Esordio emozionante per Sérgio L. Curi Vidal: un futuro promettente – Uno dei momenti più significativi della giornata è stato l’esordio di Sérgio L. Curi Vidal, atleta brasiliano recentemente arrivato in Toscana e che ha partecipato alla sua prima gara con i “Tyrsenoi”. Curi Vidal ha ottenuto un brillante secondo posto nella categoria esordienti 110kg nella prova di destro e un buon quarto posto nella categoria +90kg Master di destro. La sua forza e determinazione sono già evidenti, e il suo futuro nelle competizioni sembra davvero promettente.

Il ritorno della famiglia Ferrazzo: un successo senza precedenti – Un altro grande momento della giornata è stato il ritorno della famiglia Ferrazzo, composta da Salvatore ed Elisa, che dopo un periodo di lontananza dalle gare sono tornati in grande stile. Salvatore ha dominato nella categoria +90kg Master, aggiudicandosi il primo posto sia nel destro che nel sinistro, confermando la sua grande esperienza e forza. Elisa, dal canto suo, ha conquistato la categoria femminile +70kg con due brillanti vittorie, sia di destro che di sinistro, dimostrando la sua preparazione e determinazione. Il rientro di questa coppia di atleti ha sicuramente portato una ventata di freschezza e motivazione per il team. I “Tyrsenoi” possono essere orgogliosi di avere atleti di questo calibro, e i risultati ottenuti sono il frutto di anni di sacrifici e impegno.

Giacomo Magni si conferma una promessa – Un altro giovane talento che ha dimostrato il suo valore è stato Giacomo Magni, che nella categoria esordienti -85kg ha ottenuto un ottimo secondo posto nella prova di destro e un terzo posto in quella di sinistro. Magni, con il suo impegno costante e la dedizione agli allenamenti, ha saputo farsi valere al tavolo, portando a casa due importanti piazzamenti. La sua crescita nel mondo del braccio di ferro è evidente e, se continuerà su questa strada, il suo futuro nelle competizioni si preannuncia radioso.

Andrea Giomini e Matteo Guidi: talenti in crescita – Non solo i veterani hanno brillato alla Terza Coppa San Marino, ma anche Andrea Giomini e Matteo Guidi si sono distinti nelle rispettive categorie. Giomini ha gareggiato nella categoria esordienti +110kg, mentre Guidi ha partecipato alla categoria esordienti 90kg. Entrambi, alla loro seconda gara con la squadra, hanno mostrato una solida preparazione e determinazione, aggiudicandosi buoni piazzamenti. Il loro impegno costante nell’allenamento non è passato inosservato, e il team può guardare con fiducia al loro futuro.

Le parole del coach Sircana – Il coach dei “Tyrsenoi”, Sircana, non ha nascosto la sua soddisfazione per i risultati ottenuti dai suoi ragazzi: “Sono estremamente orgoglioso di come la squadra ha affrontato questa competizione. Ogni atleta ha dato il massimo, e questo è ciò che conta davvero. La Terza Coppa San Marino è stata una gara che ci ha permesso di iniziare al meglio il 2025 agonistico, e sono certo che questo sia solo l’inizio di un anno ricco di soddisfazioni. I ragazzi stanno crescendo e stanno lavorando duramente, e il loro impegno si riflette nei risultati che stanno ottenendo. Sono convinto che la stagione che ci aspetta sarà ancora più entusiasmante.” Purtroppo, a causa di impegni personali, non sono riuscito a essere presente in questa competizione, ma sono felice di vedere che la squadra ha saputo brillare e affrontare la gara con grande spirito di squadra.

Con una squadra sempre più solida e talentuosa, i “Tyrsenoi” si preparano ad affrontare le prossime sfide con rinnovata energia e determinazione. Il 2025, per loro, sembra essere l’anno del definitivo salto di qualità.

