Il 25 aprile inizia la stagione remiera con l’8ª Coppa Liberazione

Conto alla rovescia per le gare remiere livornesi edizione 2024. Dalle 14.30 tra scali Novi Lena e il Porto Mediceo gare ad eliminazione diretta, prevista anche una sfida femminile a 10 remi e la diretta su Granducato Tv. In palio per il vincitore la partecipazione alla sfida Livorno/Pisa in programma per sabato 27 aprile

di Giulia Bellaveglia

Conto alla rovescia per le gare remiere livornesi, edizione 2024. Ad aprire le danze sarà, come di consueto, la tradizionale Coppa Liberazione, giunta alla sua 8ª edizione e in programma per giovedì 25 aprile a partire dalle 14.30 nello specchio d’acqua compreso tra gli scali Novi Lena e il Porto Mediceo. Il Trofeo Liberazione, promosso dal Comitato organizzatore Palio Marinaro in collaborazione con il Comune di Livorno in occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, vedrà sfidarsi – in quest’ordine – 5 equipaggi femminili e 8 per il minipalio su un percorso di circa 600 metri, e 8 armi per i 10 remi su un percorso di circa 850 metri, attraverso scontri diretti ad eliminatorie, con partenze ogni 10 minuti. Per la prima volta, la competizione entrerà a far parte del Progetto Gare Remiere promosso da Fondazione Lem, grazie al quale sarà possibile seguire la manifestazione, con la telecronaca dei giornalisti Fabrizio Pucci e Simona Poggianti, in diretta su Granducato Tv e sui canali di Visit Livorno. “Un valore aggiunto – commenta il presidente del Comitato Michele De Martino – che consentirà anche a chi non può recarsi fisicamente alla gara di poter assistere allo spettacolo. La formula resta la stessa, ma con due belle novità: l’equipaggio vincitore monterà sul gozzo di Livorno nella sfida Livorno/Pisa in programma per sabato 27 aprile alle 17 sugli scali Novi Lena; per quanto riguarda il femminile invece, le ragazze del Borgo e dell’Ovosodo si sfideranno in una gara sui gozzi a 10 remi”. Anche per quest’anno a gestire il lato tecnico sarà la Federazione italiana canottaggio a sedile fisso. “Siamo orgogliosi di essere a Livorno – commenta il presidente del comitato toscano Luca Marconi – e lo siamo ancora di più considerato che parteciperanno ben 5 equipaggi femminili, non ne ricordo così tanti in molte altre gare che ho gestito”. Dopo un saluto da parte dell’assessore al commercio e al turismo Rocco Garufo, i volontari hanno estratto gli ordini di partenza e le corsie per tutte le categorie (i successivi abbinamenti saranno sorteggiati sul posto), questi i risultati. 10 remi: Salviano (corsia nord) vs Pontino (corsia sud), Ardenza (nord) vs Venezia (sud), San Jacopo (nord) vs Ovosodo (sud), Labrone (nord) vs Borgo (sud). Minipalio: Labrone (nord) vs Venezia (sud), Borgo (nord) vs Salviano (sud), Ardenza (nord) vs San Jacopo (sud), Ovosodo (nord) vs Pontino (sud). Femminile: per disparità nel numero dei gozzi la prima parte di gara verrà effettuata a cronometro, passano alla fase successivi i migliori 4 tempi, Salviano (sud), Borgo (nord) vs Labrone (sud), Ovosodo (nord) vs Ardenza (sud).

